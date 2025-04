Annie Ernaux e Michel Houellebecq non si parlano. Non in senso proprio (oddio, probabilmente anche), ma in senso più profondo: le loro opere si rifiutano, si respingono come olio e acqua. Si muovono in direzioni diverse, poco conciliabili.

La loro incompatibilità intellettuale, in superficie, appare ideologica: in un’intervista uscita la settimana scorsa Ernaux ha inquadrato Houellebecq come scrittore misogino, idea fra l’altro a mio avviso errata. La realtà, però, è forse più complicata. Fra i due esiste un contrasto di visione che va al cuore non solo della letteratura, ma dell’essere umano che racconta: il modo in cui l’autore entra, come corpo e mente, nella propria scrittura.

L’ansia di fondo

Per Ernaux, raccontare sé stessi è un impegno etico. La scrittura è uno scavo preciso e radiografico nella memoria soggettiva che si fa collettiva. Non per sguazzare nel privato e sollecitare il voyeurismo, ma per restituire l’esperienza individuale nella sua dimensione storica, sociale, politica.

Da moltissimi anni l’autrice tiene un diario che oggi ha raggiunto i cinque milioni di battute. Il diario le serve per poter poi raccontare la propria memoria in modo autentico (non vi viene subito voglia di tenere un diario, pensandoci? È faticosissimo, può diventare una tortura).

Per Houellebecq, al contrario, parlare di sé rappresenta un inganno. In passato ha dichiarato che nel momento in cui iniziamo a parlare di noi rischiamo di mentire. Questo non significa che il racconto personale sia sbagliato: significa che ci troviamo di fronte a una difficoltà estrema, a una lotta contro sé stessi, che sarà forse persa. Nelle sue opere troviamo personaggi che hanno elementi in comune con l’autore, ma che non sono l’autore (tranne nei pochissimi casi di narrazione autobiografica, come Qualche mese della mia vita).

Questa traslazione aiuta, ma resta un’ansia di fondo. L’ansia delle battaglie perse, appunto. Da queste sconfitte però nasce la letteratura, che si nutre di tutte le tensioni della disfatta, e che ci restituisce, in modo tortuoso, ma non paradossale, l’autenticità della mente di un altro essere umano: non Houellebecq, ma l’uomo houellebecquiano (nel vostro diario, esercitatevi a scrivere “houellebecquiano” senza fare errori).

Il tema della replicabilità

La divergenza fra Ernaux e Houellebecq, che fino all’altro ieri poteva essere una questione estetica, oggi diventa una faglia più ampia, perché si inserisce in un mondo dove la voce dell’“io” è minacciata dalla replicabilità. L’intelligenza artificiale è capace di generare testi narrativi, saggi, confessioni, imitazioni. Può scrivere una falsa Ernaux, può emulare lo stile di Houellebecq.

Ma non può ricordare. Non può sentire col corpo, non può distorcere, non può sbagliare se non tecnicamente. Non può cancellare per pudore, riscrivere per rabbia o per vergogna. Non ha biografia, non ingrassa, non sanguina, non invecchia. INon muore! E proprio qui sta la differenza: scrivere non è un semplice atto tecnico, è un gesto esistenziale intriso di imbarazzo, fatica, stupidità (con tutta questa intelligenza artificiale che ci circonda, ci converrà prima o poi sviluppare riflessioni sul valore della stupidità).

Ernaux lo ha capito, ma il punto non è questo, perché in tanti lo possono capire. Il punto è che lei ha realizzato il tutto con radicalità: raccontare è custodire ciò che siamo stati. Un lavoro lento, difficile, doloroso. Insostituibile. Una vita per questo.

Eppure anche Houellebecq — con il suo nichilismo — non è un sacerdote dell’intelligenza artificiale. Sembra più che altro averne anticipato il mondo: uomini trasformati in algoritmi affettivi, sessualità ridotte a protocollo, relazioni svuotate. Houellebecq non scrive per salvare l’umano, ma per mostrare quanto l’umano sia già compromesso. In questo è un autore “contro”: mette in scena la sconfitta dell’interiorità prima ancora che la macchina se ne impadronisca. Anticipa (la sua capacità profetica è nota e poco opinabile).

In un’epoca in cui tutto è automatizzabile il conflitto tra Ernaux e Houellebecq mi è molto caro. Restituisce l’importanza di questi autori, fra i più notevoli che abbiamo. Io mi attacco a loro come ci si attacca a un salvagente. Ernaux difende l’“io” come testimonianza irriducibile. Houellebecq ne denuncia la sparizione e le ambiguità (e forse, in futuro, ci regalerà altre profezie). Entrambi in modi diversi rifiutano l’idea che si possa simulare l’esistenza. Amiamoli, leggiamoli, mentre loro si odiano. Cosa c’è di più umano di due scrittori che si odiano, del resto.

