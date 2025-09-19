Europa gigante debole. Per salvarci servono subito eurobond della difesa

true false

L'aggressione della Russia ha rivelato che l’Ue è nuda senza le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti, sulle quali non si potrà fare affidamento finché Trump sarà presidente. E allora sono necessari nuovi strumenti, a cominciare dalla difesa e da un’obbligazione comune dedicata

Con gli Stati Uniti in preda alla follia, la Cina sempre più autoritaria e la Russia in piena modalità Dr. Evil, il mondo ha un disperato bisogno di un buono in cui credere. C'è solo un candidato per questo lavoro: l’Europa. Nessun altro paese o regione è libero, prospero, dotato dei giusti valori e abbastanza grande da essere un esempio per il mondo. Ma non basta che i buoni siano buoni. Devono anche essere forti e determinati. E questo, temo, è il punto debole dell’Europa. Prima è arrivato l’a