Eurovision o mondiali, aumentano le azioni contro Israele: è la débacle diplomatica di Netanyahu

davide assael
28 settembre 2025 • 19:45

La minaccia spagnola di boicottare le competizioni musicali e sportive ha una sua intelligenza politica. Anche il mondo arabo mostra di essere decisivo. Ma forse sarebbe più utile coordinarsi con l’opposizione a Tel Aviv per una strategia per la stabilità del Medio Oriente

Fra le manifestazioni e le iniziative varie contro Israele, la minaccia spagnola di boicottare l’Eurovision e i mondiali di calcio è tra le più creative. Rischia di alimentare un processo di polarizzazione in un paese che dovrebbe averne chiari i rischi, ma ha una sua intelligenza politica. Come ha ricordato lo stesso Sanchez in versione Smotrich-Medvedev, «la Spagna non ha bombe nucleari, non ha nemmeno portaerei […]» (perché, se le avesse avute?), allora usa la carta del soft power. Se parliam

Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

