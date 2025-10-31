nel paese delle meraviglie

Il gioiello anticomunista del prodigo Sangiuliano

L'ex ministro Gennaro Sangiuliano
Alice Valeria Oliveri
31 ottobre 2025 • 19:00Aggiornato, 31 ottobre 2025 • 19:06

L’ex capo del dicastero di via del Collegio Romano si è ripreso la scena. E ora sfoggia un particolare braccialetto. Chissà cosa avrebbero da dire in proposito i ladri del Louvre

Gennaro Sangiuliano si riprende la scena. Doveva essere un futuro all’insegna della discrezione, del giornalismo e della contritio cordis parigina, quello postumo allo scandalo di cui è stato protagonista appena un anno fa, spianando la strada in un colpo solo a una candidata per la Campania e a un nuovo ministro. Giuli, epifenomeno dell'affaire Boccia che, è bene ricordarlo, proprio di recente ha trasformato il Mic in un falò di ferragosto con la sua cover di Albachiara, inaugurando così la pra

Alice Valeria Oliveri

Scrittrice

