Le parole e i fatti. I leader politici non hanno mai brillato per coerenza, ma non c’è mai stato un momento come l’attuale in cui la distanza tra parole e fatti è diventata così siderale.

I musulmani usano una parola, taqiyya, significa “dissimulazione”, e così definiscono la liceità di mentire per raggiungere il proprio scopo. Quando nelle democrazie le promesse erano un impegno, chi le disattendeva si preoccupava almeno di giustificarsi e talvolta veniva persino punito nelle urne.

Donald Trump ha ora definitivamente rotto gli argini del decoro istituzionale, rivendicando una sorta di diritto a mutare opinione dalla sera alla mattina. E figurarsi allora cosa succede nelle dittature, o nelle democrature, dove il despota si ritiene slegato da qualunque controllo. Come succede, ad esempio, in Russia.

Il verbo del capo

Vladimir Putin, spesso, non si prende nemmeno la briga di definire il proprio pensiero in prima persona. Lascia che siano i suoi accoliti, Dmitrij Peskov, Marija Zacharova (Dmitrij Medvedev è l’utile idiota estremista buono solo per diffondere l’idea che, senza l’attuale zar, chi dovesse sostituirlo può essere anche peggio), a propagandare il verbo del capo e dunque a immolarsi come propalatori delle capriole verbali. Comprese le più arditamente spericolate.

L’ultima trovata, dopo aver lanciato su Kiev un’alluvione di missili e droni, è l’annunciata «disponibilità» a un incontro con Volodymyr Zelensky. Si è perso il conto del numero di volte in cui il Cremlino usa questo genere di “apertura” per far dimenticare una qualche sua ignominia, nel caso i morti civili, compresi alcuni bambini, il cui profilo mal si concilia con la pretesa di aver bombardato delle postazioni militari della capitale ucraina, a meno di voler far credere che persino agli infanti siano stati messi una divisa e un fucile in mano.

Un potente diversivo

Il faccia a faccia tra i due presidenti, di cui si vagheggia almeno da tre anni, è il potente diversivo da gettare in pasto per discutere d’altro. Viene ventilato con una postilla, la solita, quella destinata a far deragliare la supposta buona intenzione: ma bisogna preparare il vertice in modo adeguato! Ci devono essere le condizioni! Che ovviamente, a insindacabile giudizio di Mosca, non ci saranno mai.

Un giochetto da bambini che ormai hanno capito tutti tranne l’unico disposto a bersi la panzana, purtroppo il più decisivo di tutti per i destini del conflitto: quel Donald Trump che ha ormai assunto il ruolo di tener fermo Zelensky mentre l’altro lo mena.

Il summit, come fosse un sommergibile, riemerge ogni volta che serve a Putin, salvo inabissarsi quando cala la tensione dopo qualche criminale azione di guerra. Putin passa dall’essere un uomo che davvero vuole la pace (sempre nella percezione dell’inquilino, temporaneo si spera, della Casa Bianca) a un uomo che fa arrabbiare perché non mantiene i patti. Salvo essere subito perdonato come si fa con il figlio così discolo ma così adorabile.

Da tre anni e mezzo assistiamo a questo infinito minuetto e tuttavia, ogni volta, qualcuno si illude che siamo davvero vicini alla soluzione del conflitto. Come è successo solo quindici giorni fa quando in Alaska l’americano e il russo si sono incontrati per un colloquio che è stato definito storico ma che, ormai è chiaro, storico è stato per la sua assoluta inutilità.

Resa incondizionata

È servito, come tutti gli altri appuntamenti internazionali che si sono dipanati dallo scoppio delle ostilità in poi, a far guadagnare tempo alla Russia, a concedere altre possibilità per completare le conquiste sul campo. Putin si era illuso all’inizio di potersi prendere l’Ucraina intera nel breve spazio di pochi giorni.

Fallito l’intento per la strenua ed eroica resistenza del popolo invaso, ora per lui è irrinunciabile il piano B, cioè la conquista dell’intero Donbass abitato da russofoni e ricco di preziose miniere. Solo quando potrà imporre la cosiddetta realtà del terreno lo zar Putin accetterà di sedersi a un tavolo. Non già per discutere un compromesso di reciproche concessioni ma per incassare una resa incondizionata. Trattare non è una parola russa.

© Riproduzione riservata