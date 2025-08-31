Solo quando potrà imporre la cosiddetta realtà del terreno lo zar accetterà di sedersi a un tavolo. Non già per discutere un compromesso di reciproche concessioni ma per incassare una resa incondizionata
Le false aperture di Putin. Trattare non è un’opzione
31 agosto 2025 • 20:51Aggiornato, 31 agosto 2025 • 21:03
Solo quando potrà imporre la cosiddetta realtà del terreno lo zar accetterà di sedersi a un tavolo. Non già per discutere un compromesso di reciproche concessioni ma per incassare una resa incondizionata