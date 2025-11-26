la famiglia di chieti è un caso, mentre la cop ha avuto poco risalto

Tutti dietro ai bimbi nel bosco. Ma a nessuno importa quando il mondo lotta per l’ambiente

Uno scatto della famiglia anglo-australiana, che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, pubblicato sul sito web della mamma, Caterine Louise Birmingham
Ferdinando Cotugno
26 novembre 2025 • 19:00Aggiornato, 26 novembre 2025 • 19:33

Con scale diverse, le storie della famiglia del bosco e della Cop30 nascono dalle stesse domande: come costruire un altro modo di vivere? La risposta di 196 paesi sembra ormai irrilevante, ma siamo ossessionati dalla dimensione familiare. C'è qualcosa nella vicenda che ci tocca: non vorremmo stare un solo weekend senza acqua corrente, ma abbiamo il dubbio se reggeremo ancora a lungo con l’attuale modello

Nelle ultime settimane sono stato assorbito quasi interamente dalla Cop30 e ho visto poco del dibattito pubblico italiano. Da quel poco che riuscivo a seguire, però, mi appariva sempre più spesso una foto, quella di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, e del nucleo familiare che viveva secondo uno stile pre-industriale in un bosco e che da mercoledì 26 novembre è anche senza legale, visto che l'avvocato Giovanni Angelucci ha rimesso il mandato. Al mio ritorno, nessuno aveva voglia di parlar

Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).

