Se la famiglia nel bosco viene usata per la guerra ai magistrati

true false

È sufficiente leggere per intero il provvedimento disponibile sul web per rendersi conto che il Tribunale dei minori de L’Aquila ha dovuto decidere nell’ambito di un contesto molto problematico. Si può dissentire, ma non si può dire sia stata una decisione superficiale. Eppure, è partita l’ennesima caccia alla “malagiustizia”