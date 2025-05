Quello che la premier non ha capito è che l’Occidente che ha in mente il presidente americano non è quello che può avere in mente lei, perché è un Occidente in cui l’Europa non è compresa

Il 17 aprile scorso, alla fine di una delle sue visite-lampo alla Casa Bianca, tenendosi stretta a Donald Trump, la nostra presidente del Consiglio ha dichiarato: «Il mio obiettivo è rendere di nuovo grande l’Occidente, e penso che insieme possiamo farlo.»

Tralascio la candida sicumera con cui Giorgia Meloni immagina che qualcosa si possa realizzare “insieme” a un tipo come Trump. Implicito nella sua dichiarazione c’è un altro tema più sostanziale, e cioè: siamo sicuri che l’Occidente di cui parla la premier sia lo stesso che ha in mente Trump? E se invece, con quello stesso termine, i due intendessero cose diverse?

Occidente, Europa

La questione non è da poco. Lo si vede dal fatto che, mentre Trump ha annunciato già nel suo discorso di insediamento che per gli Usa stava arrivando «l’età dell’oro», dell’Occidente sono invece in parecchi a piangere il declino o l’eclissi.

Tra i tanti libri usciti su questo tema, ne ho sul tavolo due, tutti con titoli pesanti: La deriva dell’Occidente dello storico Franco Cardini (Laterza) e La Défaite de l’Occident (La sconfitta dell’Occidente) del demografo francese Emmanuel Todd (Gallimard).

Ciascuno avanza una sua idea di quel che è Occidente. Ma in genere per Occidente s’intende l’Europa, anzi l’Europa occidentale, con o senza l’aggiunta degli Stati Uniti.

Quando per Occidente intendiamo l’Europa, ci accorgiamo però che, se sappiamo dove comincia (a ovest con la penisola iberica), non sappiamo dove finisce dall’altro lato. Le varie posizioni al proposito non sono concordi. In un acutissimo saggio degli anni Ottanta, ristampato da poco (Un Occidente prigioniero, Adelphi), Milan Kundera si pose esattamente questo quesito, che sentiva come proprio, essendo lui un ceco rifugiato e poi naturalizzato in Francia.

Quale Europa?

In particolare, si chiedeva se l’Europa centrale, allora sotto il controllo sovietico, fosse o no Occidente. In sintesi, la sua risposta era questa. L’Europa centrale era originariamente costituita da «due metà che evolvevano separatamente: una legata all’antica Roma e alla chiesa cattolica (segno particolare: l’alfabeto latino), l’altra ancorata a Bisanzio (segno particolare: l’alfabeto cirillico)».

Ma «dopo il 1945, la frontiera fra queste due Europe si spostò di qualche centinaio di chilometri a ovest, e un bel giorno alcune nazioni che s’erano sempre considerate occidentali si svegliarono e s’accorsero che si trovavano all’est». In quel momento, Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia uscirono dall’Occidente e diventarono Europa orientale.

Malgrado ciò, secondo Kundera, quei paesi sono Occidente, sono Europa, mentre non lo è la Russia (insieme con la Bulgaria), che anzi propriamente è «un anti-Occidente» per via di un insieme di contrassegni culturali e storici in dissidio con quelli occidentali. Per questi motivi, per Kundera il confine orientale dell’Occidente coincide con la linea dove comincia la Russia. Come si vede, in questa definizione l’Ucraina non ha posto, così come non hanno posto altri paesi che aspirano a entrare nell’Ue, come la Georgia.

Il potere americano

È diversa l’opinione che Todd esprime nel suo libro. Va ricordato che Todd è noto per un metodo tutto suo: discute di storia e di politica servendosi solo di dati demografici e statistici, e vivacizza l’insieme con boutade e uscite paradossali.

Una di queste è forse proprio la sua idea di Occidente, visto che ci fa rientrare Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Italia, Germania e … Giappone – un miscuglio tenuto insieme dal fatto di far parte del sistema di potere americano. L’Occidente, dunque, che per Kundera coincideva quasi perfettamente con l’Europa occidentale, sarebbe ora invece una mera proiezione degli Usa.

Il caso vuole che proprio America, proiezione dello spirito europeo si intitolasse un articolo del 1938 di Paul Valéry, che, oltre che un grande scrittore, era anche un acutissimo osservatore dei suoi tempi. Pur considerando l’America come «una nazione dedotta e come sviluppata dall’Europa», Valéry avvertiva che, col crescere dell’importanza degli Usa, «le probabilità di conflitto sono terribilmente moltiplicate» e «l’instabilità dell’equilibrio mondiale è estrema».

Già vent’anni prima, in un articolo su La crisi dello spirito (1919, subito dopo la Grande Guerra), Valéry si era chiesto in che condizioni lo “spirito” europeo sarebbe uscito dopo l’urto di due eventi fatali: il crollo della Germania e l’irruzione sulla scena della potenza americana.

La questione era grave: l’Europa aveva dominato il mondo per secoli «malgrado la sua tenue estensione», ma la comparsa del gigante americano lasciava presagire una «rottura di equilibrio» e un «rovesciamento» della situazione. «Nessuna parte del mondo – diceva dell’Europa prima della guerra – ha posseduto questa singolare proprietà: la più intensa potenza di emissione unita alla più intensa potenza assorbente». Ma ora?

A Valéry le possibilità sembravano due: o l’Europa «diventerà quel che è in realtà: un piccolo promontorio del continente asiatico», oppure «resterà quel che sembra, cioè: la parte preziosa dell’universo terrestre, la perla della sfera, il cervello di un vasto corpo».

Valéry e il “rovesciamento”

A me pare che le due alternative disegnate da Valéry siano ancora potentemente attuali. Ciò è dovuto al fatto che, negli anni intercorsi, gli Stati Uniti hanno gradualmente cessato di essere «una nazione dedotta e come sviluppata dall’Europa» per diventare tutt’altro, cioè propriamente “un’anti-Europa”.

Che gli Usa non fossero più una proiezione dell’Europa era chiaro da decenni. Lo dicevano diversi tratti della sua organizzazione e della sua cultura, che rivelavano una diversità profonda.

Ne elenco alcuni: la diffusa adozione della pena di morte, la libera vendita di armi, la virtuale mancanza di welfare, la perdurante discriminazione razziale, la dipendenza della giustizia (dai procuratori federali ai componenti della Corte suprema) dalla politica, il dissidio tra un diritto civile raffinato all’estremo e uno penale sommario e fondato sul censo, la percezione di una superiorità etico-politica nei confronti del resto del mondo.

A questi tratti differenziali, con il trumpismo ultima versione se ne aggiungono altri: non solo il sovranismo bianco e macho che si è manifestato sin dai primissimi giorni, ma anche un inedito, violento antieuropeismo, condiviso a quanto pare da tutto il gruppo dirigente.

Non si può ignorare che il vicepresidente J. D. Vance, dopo aver avvertito gli europei (riuniti a Monaco per la conferenza sulla sicurezza, 15 febbraio) che «a Washington c’è un nuovo sceriffo in città», nella famosa chat su Signal del 25 marzo si è lasciato scappare che l'Europa è «patetica» e «parassita». Né che qualche settimana prima Trump in persona aveva accusato l’Europa di non essere capace di mantenersi da sola e insinuato che l’Ue è nata per «fottere [screw] l’America» (26 febbraio 2025).

In altre parole, il “rovesciamento” preconizzato da Valéry, percepibile già da tempo, si sta avviando a compimento. Se nel 1919 la cultura americana poteva ancora sembrare una variante della cultura europea, oggi sono le culture europee a sembrare varianti indebolite di quella americana. L’Europa ha cioè conservato la sua «intensa potenza assorbente», ma ha perduto la sua «intensa potenza di emissione». Per dirla diversamente, mentre l’Europa si americanizzava, l’America si diseuropeizzava.

Di questo gigantesco cambiamento, Meloni non si è accorta. Non ha capito che l’Occidente che ha in mente Trump non è quello che può avere in mente lei, perché è un Occidente in cui l’Europa non è compresa.

Non è privo di significato il fatto che la prima visita di stato di Trump sia stata una tournée nei paesi del Golfo, saltando del tutto l’Europa. Bisogna ora capire che cosa sarà davvero dello spirito europeo che stava a cuore a Paul Valéry, perché il rischio che l’Europa finisca per essere solo «un piccolo promontorio del continente asiatico» è davvero molto alto.

