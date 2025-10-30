Se i fascisti festeggiano Halloween in anticipo, a Predappio

true false

È un piacere scoprire che le vecchie rigidità dell’estrema destra abbiano lasciato spazio a una disposizione d’animo più aperta, accogliente, si potrebbe dire persino atlantista. Chi se lo sarebbe aspettato di vedere celebrare Halloween in anticipo con maschere così accurate

«Comunque viva la destra» dice una ragazza di vent’anni ai microfoni di È sempre Cartabianca. Siamo a Predappio per la commemorazione della marcia su Roma, tra saluti romani, nostalgia canaglia e fogliame autunnale. Accanto a lei, un giovane curvo vestito da camicia nera attende il turno per dire la sua, ma il confronto viene interrotto dal monito di un saggio. «Occhio alla stampa perché vi fanno passare come quelli del carnevale», dice il passante un attimo prima di sfoderare il più classico de