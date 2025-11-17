Fratelli d’Italia dice no ai tricicli, sì ai suv. Scacco matto alla sinistra Ztl

true false

Riunita a piazza Nervi, l’armata meloniana avrebbe dovuto sfilare in un corteo fatto di macchine dal sud di Roma fino al nord, una crociata automobilistica contro le piste ciclabili, il limite dei 30 km/h in città, le Ztl e contro il sindaco Gualtieri. L’iniziativa crea un interessante precedente

Non solo capriole e cori goliardici per il partito di Giorgia Meloni. Risolta l’annosa questione sul come riconoscere un comunista – molto semplicemente: chi non salta – la delegazione romana di Fratelli d’Italia ha deciso di intervenire su un altro problema atavico, la piaga della sinistra Ztl. E non si tratta, come potrebbero pensare alcuni in malafede, di una metafora. Riunita a piazza Nervi, l’armata meloniana avrebbe dovuto sfilare in un corteo fatto di macchine dal sud della Capitale fino