La soluzione puramente giudiziaria al femminicidio non può bastare. Lo hanno detto molti, fra cui il procuratore capo di Messina, Antonio D’Amato, che indaga sulla morte di Sara Campanella (le sue parole sono state: «È giusto porre l'attenzione ai reati da codice rosso, è giusto da parte della politica riconoscere una corsia preferenziale a questi procedimenti ma come emerge da questa vicenda la risposta penale da sola non è sufficiente»).

Quest’ennesimo episodio, insieme a quello che ha coinvolto Ilaria Sula a Roma, mostrano che le pene possono forse essere deterrenti per individui razionali. Se l’accoltellamento di una giovane ragazza colpevole solo di non corrispondere le ossessioni di un suo coetaneo fosse frutto di calcolo razionale la cosa sarebbe ancora più mostruosa.

L’educazione sentimentale e affettiva può essere una via migliore: lo hanno detto molti. Ma neanche quella, da sola, può bastare. Anche perché non c’è educazione che tenga se chi deve venire educato non respira con l’aria una cultura diversa.

La cosa che colpisce è la tipicità del profilo dei presunti colpevoli. Un uomo solo o solitario ossessionato dalla relazione con una donna, incapace di elaborare e comprendere il rifiuto. Un maschio nel quale il rifiuto diventa trigger di violenza predatoria.

Sono regolarità, naturalmente, non leggi ferree. Non ogni ragazzo solo, introverso, con un io debole e un trasporto amoroso che diventa ossessione è un potenziale assassino. Ma quelle condizioni sono fattori concomitanti e forse scatenanti, quasi sempre.

L’ingiustizia del patriarcato

E allora che cosa si può fare per disinnescare il meccanismo che porta dalla solitudine dell’esser maschi alla violenza, oltre a considerare i singoli casi e i loro rilievi penali e a riflettere sull’educazione dei giovani maschi?

L’ingiustizia del patriarcato è strutturale: non ne hanno colpa solo alcuni singoli, ma una parte dell’umanità. È un’ingiustizia della struttura sociale che regola i rapporti fra i generi, permeando i rapporti fra due comunità – uomini e donne.

Quest’ingiustizia chiama in causa chi nella struttura patriarcale ci vive, anche se non ne è responsabile, e ne trae vantaggio. È un fatto di complicità, di omissioni, di tentativi di non vedere gli aspetti sistemici che deflagrano nel comportamento aberrante di singoli. Un’ingiustizia collettiva e fra comunità si deve risolvere a livello collettivo e comunitario.

Il problema e la colpa dei maschi non sono (solo) il loro agire il patriarcato e i benefici indebiti che ne traggono. Il problema e la colpa è anche non avere e non costruire sedi emotive e sociali dove elaborare un nuovo modello di maschilità.

Le comunità dei maschi

Le comunità dei maschi meno giovani sono ridotte a cameraterie varie, alle vite professionali, all’eterna competizione della vita nel capitalismo industriale avanzato, a branchi organizzati attorno ad attività esterne. L’emblema di tutto questo è la chat del calcetto. O la comunità sordida, nascosta, della manosfera, dove si dà sfogo al rancore esasperandolo, cercando di giustificarlo, tentando di fornire una base ideologica a quello che è ormai indifendibile, da parte di soggetti che, in fondo, sanno di star difendendo un mondo che sta crollando sotto i loro piedi.

Ai maschi mancano le comunità sane, i luoghi affettivi e personali dove affermare che un rifiuto non è un insuccesso (e dove sfogare il dolore che c’è lo stesso, però), stanze dove dire e sentirsi dire, di fronte a una birra, che un maschio non è né deve essere un predatore, e che può essere sé stesso, cioè maschio, anche da solo, anche se non è sempre riflesso nello specchio di una donna plaudente, anche se non è un conquistatore senza fallimenti.

A tutti gli uomini – quelli già un po’ decostruiti, quelli che cercano di essere femministi, quelli in preda al delirio, quelli adulti che pensano di aver risolto i loro conti con le donne della loro vita, quelli ormai vecchi che rimpiangono di non avere fatto di meglio, quelli ancora molto giovani sull’orlo di enormi errori –, a tutti questi uomini manca quel che le migliori donne, le femministe, si sono regalate: l’autocoscienza, come dice Alessandro Giammei in Parlare fra maschi (Einaudi, 2025).

Il nostro dovere più urgente è allestire queste stanze, parlare – ognuno di noi – con i propri amici, stanare quelli che negano le colpe comuni, quelli che rifiutano lo stigma, quelli che “non è certo colpa mia, io non sono un violento” (detto magari con toni violenti).

Basta con la chat del calcetto dove sfogare il sessismo che ci ribolle dentro. Iniziamo ad assumerci il peso del dolore dei nostri amici rimasti soli, dei padri divorziati, dei giovani prigionieri del branco, dei presunti maschi beta che si sentono sconfitti. Farsi il regalo dell’autocoscienza maschile è la cosa da fare subito. Per salvare la nostra anima e la pelle delle nostre compagne.

