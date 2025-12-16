Fermare le ostilità in Ucraina non basta, ci vuole una visione lunga

true false

Suggerirei ai negoziatori in buona fede che risolvere temporaneamente e precariamente la guerra russo-ucraina, per quanto decisamente utile e importante, non basterà in assenza di un pensiero lungo impostato su un nuovo decente ordine internazionale

L’aggressione russa all’Ucraina ha costituito un test per la politica di molti stati europei e degli Usa. Le modalità di una difficile, ma, ovviamente, auspicabile conclusione delle ostilità, certamente non ancora definibile pace, si prospettano come un altro significativo test. L’aggressione ha messo alla prova la disponibilità non soltanto di Washington per ragioni di politica di potenza, ma soprattutto degli Stati membri dell’Unione europea ai quali si è rapidamente aggiunta, fatto di assolut