La paternità è in grande trasformazione e al centro di tensioni e conflitti. Un terreno fertile e ambiguo, che richiede di essere ripensato oltre i luoghi comuni e gli stereotipi. Esiste una realtà, meno riconosciuta e rappresentata, un mutamento molecolare che porta molti uomini a investire tempo, risorse, desideri e identità in una nuova relazione di cura di figli e figlie, cercando un modo di essere padri differente dalle generazioni precedenti

Festa del papà. Cosa regalare? Una cravatta, una bottiglia di vino o un paio di pantofole? Tra le tante ricorrenze questa è forse la più stentata. Spesso ai padri non si sa cosa dire, non si sa cosa regalare. Oggi l’esperienza dei padri appare priva di parole per essere raccontata. E reinventata.

La paternità è in grande trasformazione e al centro di tensioni e conflitti. Un terreno fertile e ambiguo, che richiede di essere ripensato oltre i luoghi comuni e gli stereotipi. L’espressione sociale più visibile “dei padri”, spesso strumentalizzata dalla politica e dai media, sono le associazioni che propongono una rappresentanza misogina e regressiva dei padri separati.

Ma esiste una realtà, meno riconosciuta e rappresentata: un mutamento molecolare che porta molti uomini a investire tempo, risorse, desideri e identità in una nuova relazione di cura di figli e figlie, cercando un modo di essere padri differente dalle generazioni precedenti.

C’è poi la paternità usata (e forzata) come metafora per rappresentare il cambiamento sociale e le sue contraddizioni. La retorica dominante ci parla della crisi della paternità, una “nostalgia del padre”, della sua funzione capace di produrre senso: una guida paterna che riporti ordine in una società disorientata.

La “Legge del Padre” viene presentata come necessaria per regolare i comportamenti maschili e per arginare la fusionalità soffocante della cura materna. La vulgata del pensiero psicoanalitico è utilizzata per “naturalizzare” ruoli genitoriali socialmente costruiti e storicamente determinati. La vecchia storia per cui le donne (le madri) sono corpo, emotività, istinto e cura mentre gli uomini (i padri) sarebbero razionalità, dominio del corpo e delle emozioni (propri e altrui). Rappresentazioni che non aiutano a vedere e pensare il cambiamento.

Le relazioni tra i sessi, i modelli di famiglia e le relazioni sono profondamente mutati negli ultimi 50 anni. E in questo mutamento ha un ruolo decisivo la comparsa della soggettività femminile, un evento “imprevisto” che ha mutato il mondo e le vite degli uomini rompendo il mito rassicurante dell’oblatività femminile.

Cosa comporta per noi uomini vivere in questo nuovo mondo in cui le donne sono soggetti di desiderio, autorevoli e autonome? Il crollo del potere patriarcale, il potere del padre e del padre costruito sul potere è una minaccia per la nostra identità o può aprire spazi di libertà? Liberarci del potere può produrre una nuova qualità delle nostre relazioni con i nostri figli e figlie?

Di fronte al cambiamento si aprono due strade: riferirsi alla paternità come funzione da conservare o riaffermare, o guardare a essa come esperienza da reinventare.

Per reinventare l’esperienza di essere padri abbiamo bisogno di nuove narrazioni e nuove risorse per rappresentarla. Non si tratta di un processo pacificato tutto fondato su una rinuncia volontaristica degli uomini: il cambiamento prevede anche conflitti, ma questi possono essere creativi o ripiegarsi in un esito distruttivo.

La rivendicazione “padri separati”, ad esempio, assume forme misogine e revansciste ma è lo specchio di un cambiamento già avvenuto: padri che “mettono in piazza” la propria sofferenza per la separazione dai figli, che rivendicano più tempo con loro sono già una rottura con il modello tradizionale. Questa sofferenza va riconosciuta e le va offerta una differente possibile lettura.

La ricerca di una differente esperienza di paternità chiede di riconoscere un’attitudine maschile alla cura. Chiede alle donne di rinunciare al “potere”, alla pericolosa gratificazione e all’angosciante condizione dell’indispensabilità. Insomma, chiede loro di “fare spazio” al padre.

Per gli uomini uscire dai ruoli tradizionali comporta un rischio di perdita di autorevolezza, non disponiamo di parole per esprimere e riconoscere una diversa esperienza di paternità. Il termine “mammi” mostra di non essere solo un banale neologismo, ma il segno di un vuoto: l’assenza di parole per nominare una diversa esperienza maschile.

La nostra civiltà ha attribuito agli uomini un grande potere concreto e simbolico che ha però depositato delle scorie che rendono oggi il corpo maschile vincolato alla funzione del dominio, privo di risorse per una relazione di cura con l’infanzia. A quel potere è associato un rapporto alienato col proprio corpo, schiacciato tra l’immagine della bassezza e quella del dominio, della potenza violatoria.

Questo potere si è incrinato e questa incrinatura può rappresentare una crepa attraverso cui gli uomini possono reinventare l’esperienza del proprio corpo anche nella cura.

Ma cosa vuol dire essere padri? Nessun saggio può dirlo senza una pratica sociale, senza percorsi personali che sappiano raccontarsi reciprocamente, senza un confronto tra uomini che esca dalla dimensione del privato e proponga nello spazio pubblico nuove parole, nuove pratiche, nuove forme di relazione. È necessaria una pratica collettiva maschile che metta in gioco nuovi desideri e sia in grado di esplorare quello spazio che si apre con il crollo del proprio potere.

© Riproduzione riservata