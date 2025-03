Fra poche settimane il governo dovrà presentare alle camere un nuovo documento di finanza pubblica, che tenga conto delle mutate regole europee. Il contenuto di questo nuovo Def è oggetto di un vivace confronto fra governo e opposizioni.

In gioco è la valutazione del ruolo di indirizzo politico che deve essere svolto dal parlamento, del ruolo di controllo che devono esercitare le autorità indipendenti e della trasparenza dell’operato pubblico, che solo una adeguata informazione permette di valutare e che il governo intende invece ridimensionare significativamente.

La caratteristica fondamentale delle nuove regole europee è l’adozione di un orizzonte di medio periodo, che spinga i governi a non programmare la loro attività con leggi di bilancio annuali ma con un’ottica pluriennale, nel nostro caso di sette anni, per un percorso della finanza pubblica di riduzione credibile del rapporto debito pubblico/Pil.

Non ridurre la trasparenza

La Commissione europea ha indicato i requisiti minimi che i documenti di programmazione e monitoraggio devono soddisfare, chiedendo in particolare che essi comprendano le informazioni che rendono possibile valutare la coerenza dell’andamento dell’indicatore della spesa pubblica netta rispetto alla traiettoria a cui i paesi si sono impegnati con il Piano strutturale di bilancio (Psb) presentato nell’autunno scorso.

La Commissione non impone però nessun vincolo alle ulteriori informazioni che i governi dei singoli stati decidano di rendere pubbliche.

Il gruppo di lavoro bicamerale costituito per studiare la riforma delle nostre leggi di contabilità alla luce delle innovazioni nella normativa europea ha affrontato anche questo tema, partendo dall’audizione delle autorità indipendenti.

Tutti questi soggetti, e in particolare Banca d’Italia, Corte dei conti e Ufficio parlamentare di bilancio, hanno sottolineato l’importanza di non ridurre le informazioni e la trasparenza dei documenti di finanza pubblica, rispetto alla legislazione attualmente vigente, ma anzi di arricchirle con elementi di raccordo con il Psb e gli elementi che devono essere forniti alla Commissione europea ai fini del monitoraggio, nonché di assicurare un orizzonte temporale delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica coerenti con il nuovo quadro di programmazione.

La proposta avanzata dal governo, anche a nome di una maggioranza rimasta lungamente silenziosa, è stata invece quella di una drastica riduzione delle informazioni previste.

Documento inutile

Il nuovo Def non viene più interpretato come documento di programmazione, che serve a impostare la manovra di bilancio dell’anno successivo a fronte della valutazione dell’andamento attuale e prospettico dei conti pubblici e del contesto macroeconomico, ma come un documento che ha lo stesso orizzonte temporale della precedente legge di Bilancio ed è chiamato solo a dare conto dei risultati del processo già delineato da quella legge.

Le previsioni di finanza pubblica dovrebbero quindi fermarsi, per quest’anno, al 2027, quelle macroeconomiche forse anche prima. Dovrebbero poi essere effettuate solo a legislazione vigente, senza considerare le cosiddette politiche invariate, cioè gli effetti della eventuale conferma di politiche pubbliche rilevanti, attualmente adottate solo in via temporanea, o di quelle imprescindibili, non ancora tradotte in poste di bilancio, come i rinnovi contrattuali o il finanziamento delle missioni internazionali.

La mancanza di queste informazioni, arbitrariamente decisa dal governo già nel Def dell’anno scorso, ha reso inutile quel documento, che non considerava, ad esempio, i possibili effetti sull’andamento della finanza pubblica dell’attesa conferma di misure come il taglio del cuneo fiscale o della riduzione degli scaglioni dell’Irpef che poi, nella realtà, hanno ipotecato la manovra di finanza pubblica per più di metà del suo ammontare.

Al di sopra delle leggi

Nella visione del governo, l’unico elemento di programmazione che deve essere reso noto è, in definitiva, la traiettoria prevista per la spesa netta, e questa è stata già indicata nel Psb. Diventa poi esclusiva responsabilità del governo assicurarne il rispetto, senza vedersi costretto, come le opposizioni invece richiedono, a fornire informazioni anche sulle leve che intende azionare per conseguire quel risultato. Un risultato che però può essere raggiunto con mix molto diversi, ad esempio, di entrate e spese, di cui dovrebbe essere possibile conoscere gli effetti economici e sociali e su cui sarebbe opportuno un confronto pubblico.

Il governo dovrebbe poi fornire informazioni su eventuali interventi correttivi che si rendessero necessari in caso di andamento avverso dei conti pubblici. O di scelte importanti che si appresta a fare, quali l’attivare o meno la clausola di salvaguardia che permette di derogare agli obiettivi di finanza pubblica per effettuare spese nel campo della difesa.

Non essendo stato raggiunto un accordo, l’intenzione sembra essere quella di ricorrere a una risoluzione votata dalla sola maggioranza in cui vengano indicati i contenuti per il Def come proposti dal governo.

Una procedura che, come Partito democratico, consideriamo inaccettabile, rivendicando il fatto che, in assenza di accordo, il governo non possa che rispettare la normativa in essere, che prevede un insieme di informazioni e una prospettiva temporale, estesa fino al 2028, più soddisfacenti.

Staremo a vedere se passa l’idea che con una decisione di maggioranza il governo può dichiararsi al di sopra delle leggi.

