La legge varata nel 2016 dal governo Renzi per favorire i ricchi non ha prodotto risultati significativi mentre la nostra tassa di successione resta ai livelli più bassi d’Europa. Discutibile, infine, la difesa governativa secondo cui vi sono ben altri paradisi fiscali nella stessa Ue
Da Bayrou frasi grossolane sull’Italia, ma la flat tax è una vergogna
01 settembre 2025 • 20:17Aggiornato, 01 settembre 2025 • 20:26
La legge varata nel 2016 dal governo Renzi per favorire i ricchi non ha prodotto risultati significativi mentre la nostra tassa di successione resta ai livelli più bassi d’Europa. Discutibile, infine, la difesa governativa secondo cui vi sono ben altri paradisi fiscali nella stessa Ue