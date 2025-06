Membro di Sant’Egidio, doganiere, si oppose alla corruzione: per questo fu rapito, torturato e ucciso. Si occupava dei bambini di strada di Goma e della scuola della pace, aiutando tanti minori a studiare e a reinserirsi negli studi. È un esempio per il continente predato (e predatore)

Floribert Bwana Chui viene beatificato alla basilica di San Paolo a Roma. Una storia emblematica di un giovane cittadino congolese dei nostri tempi. Floribert era di Goma, il capoluogo del Kivu nord, oggi occupato dal movimento ribelle M23, sostenuto dall’esercito ruandese. Le regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) sono il teatro di una guerra endemica che dura dal 1996 attirando le bramosie più varie a causa delle enormi risorse minerarie di terre rare. Goma è l’epicentro sfortunato di tali avidità e di tutti i conflitti dell’area.

Trent’anni di crisi

La composizione etnica è scompaginata da quasi trent’anni di crisi: il Kivu è terra di frontiera da secoli, ben prima della colonizzazione. La storia della Rdc e delle sue regioni orientali è simbolica dell’Africa contemporanea: un intreccio inestricabile di interessi predatori per le ricchezze del sottosuolo, strategie geopolitiche e marasma etnico utilizzato come propellente per la violenza diffusa.

La corruzione è moneta corrente e tutto si vende e si compra, anche la vita. La gente è abbandonata a se stessa senza la possibilità di contare. Di conseguenza molti cercano di emigrare. In Occidente ci accorgiamo di tali conflitti soltanto quando tracimano verso di noi: un modo molto limitato di capire ciò che accade.

Ma c’è chi resiste, si batte e spera ancora nel futuro del proprio paese. Così era Floribert, doganiere in quella terra difficile di frontiera segnata dalla povertà e dalla predazione, membro della comunità d Sant’Egidio di Goma. Floribert faceva servizio con i giovani di strada e conosceva bene i drammi della sua terra. Ai giovani africani vengono offerte solo due possibilità: gettarsi nel business della corruzione o aderire alla violenza delle milizie. In pochi resistono a tale tentazione e mantengono il desiderio di futuro per i loro paesi.

Floribert rifiutò di farsi corrompere e fu ucciso nel 2007. Quando provarono a comprarlo per far passare un carico di cibo avariato, non cedette, lo bloccò e lo fece distruggere. Per questo fu rapito, torturato e ucciso a soli 26 anni.

Si tratta di un esempio controcorrente che dimostra come sia possibile restare puliti in mezzo al male, resistere alla corruzione quando dilaga perché “così fan tutti”, e credere ancora nel futuro del proprio paese.

Membro di Sant’Egidio, Floribert si occupava dei bambini di strada di Goma e della scuola della pace, aiutando tanti minori a studiare e a reinserirsi negli studi.

Sant’Egidio a Goma gestisce una grande scuola che oggi porta il suo nome e che in questi tempi di guerra e occupazione è servita da rifugio a tanti, senza mai chiudere. Floribert era una personalità complessa: aveva studiato, aveva ambizioni, si interessava di politica e società civile. Un giovane impegnato dai tanti interessi e aspettative.

Passando attraverso la difficile storia della sua terra, faceva parte di quella generazione che desidera ricostruire il proprio paese dopo la devastazione, alla ricerca della pace e della convivenza tra etnie. Floribert affrontava la vita e il futuro con decisione: un giovane di responsabilità e di fede. Il tentativo di corruzione rappresenta un evento banale da quelle parti: tutti lo fanno, tutti accettano. In una terra che ne ha viste tante, per Floribert il male si è incarnato con l’apparenza di qualcosa di scontato.

Un cuore pulito

Ma, benché giovane, Floribert lo ha riconosciuto e ha resistito. Entra così a far parte di quella schiera di resistenti che danno senso alla storia, che la illuminano e offrono ancora speranza per il martoriato Kivu.

Guardare al Congo con i suoi occhi ci insegna a comprendere davvero l’Africa. Floribert diventa un modello per i giovani africani e per tutti coloro che pensano che a questo mondo tutto si possa vendere e comprare. A Kinshasa, durante il suo viaggio in Africa, Papa Francesco ne ha parlato ai giovani: «Floribert ha mantenuto non solo le mani pulite, ma il cuore pulito». Un continente che genera figli come lui può ancora sperare e ha diritto al rispetto di tutti.

