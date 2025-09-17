Tra attesa, liti e sgomento: nervi tesi sulla Flotilla

true false

La Flotilla è il dito che indica dove guardare, ma la luna è Gaza. Inevitabilmente il prolungarsi del tempo di attesa prima del definitivo abbandono delle coste siciliane sta mettendo alla prova la tenuta nervosa degli equipaggi della Global Sumud Flotilla. In diversi abbiamo raggiunto la Sicilia i primi giorni di settembre, ma il lavoro dei coordinatori e degli operativi è iniziato molto prima. È quindi altamente comprensibile, quando ormai la maggior parte delle barche è ormai pronta a salpare