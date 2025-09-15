La missione sulla Flotilla e la leggenda del colibrì

Mentre gli altri animali non fanno che deriderlo, il colibrì non molla. Alle grida che gli intimano di fermarsi e lo prendono in giro dicendogli «cosa credi di fare con quel becco minuscolo?», lui risponde ammettendo di non saperlo chiaramente, ma di non poter fare a meno di «fare la sua parte». Come la Flotilla
Da quando ho avuto modo di approfondire la storia della prima donna africana premio Nobel per la pace, Wangari Maathai, c'è una storia che mi accompagna e ispira. Chi mi conosce l'ha sentita ormai mille volte, ma forse mai come da quando ho deciso di accompagnare la Global Sumud Flotilla nel suo coraggioso e generosissimo viaggio verso Gaza, l'ho vista vivere e pulsare. È la storia di un colibrì che, mentre tutti gli animali sono fuggiti dalla foresta in fiamme e guardano attoniti la loro casa a