La missione sulla Flotilla e la leggenda del colibrì

Da quando ho avuto modo di approfondire la storia della prima donna africana premio Nobel per la pace, Wangari Maathai, c'è una storia che mi accompagna e ispira. Chi mi conosce l'ha sentita ormai mille volte, ma forse mai come da quando ho deciso di accompagnare la Global Sumud Flotilla nel suo coraggioso e generosissimo viaggio verso Gaza, l'ho vista vivere e pulsare. È la storia di un colibrì che, mentre tutti gli animali sono fuggiti dalla foresta in fiamme e guardano attoniti la loro casa a