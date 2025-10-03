l’editoriale

Se alle destre fa paura la grande flottiglia popolare

Daniela Preziosi
03 ottobre 2025 • 20:40

La Flotilla ha avuto la forza di farci empatizzare con la sua fragilità. Capace di rompere non il blocco navale di Netanyahu ma la cappa di impotenza che attanaglia ciascuno di noi da mesi di fronte allo sterminio del popolo palestinese per mano armata del governo israeliano

Se la premier Meloni e il ministro Salvini, quando vedono due milioni di persone scendere in piazza nel loro paese, peraltro dopo dieci giorni di piazze spontanee (sabato 4 ce ne sarà un’altra, grande, a Roma), non riescono a cavar fuori da dentro di sé altro che insulti (la prima) e minacce (il secondo), c’è da chiedersi quale idea hanno della partecipazione popolare. Il «popolo» evocato spesso dalla destra populista, persino nelle sue riforme plebiscitarie, sarebbe solo quello convocato per le

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE