Se alle destre fa paura la grande flottiglia popolare

true false

La Flotilla ha avuto la forza di farci empatizzare con la sua fragilità. Capace di rompere non il blocco navale di Netanyahu ma la cappa di impotenza che attanaglia ciascuno di noi da mesi di fronte allo sterminio del popolo palestinese per mano armata del governo israeliano

Se la premier Meloni e il ministro Salvini, quando vedono due milioni di persone scendere in piazza nel loro paese, peraltro dopo dieci giorni di piazze spontanee (sabato 4 ce ne sarà un’altra, grande, a Roma), non riescono a cavar fuori da dentro di sé altro che insulti (la prima) e minacce (il secondo), c’è da chiedersi quale idea hanno della partecipazione popolare. Il «popolo» evocato spesso dalla destra populista, persino nelle sue riforme plebiscitarie, sarebbe solo quello convocato per le