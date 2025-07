Gli europei sono spesso inorriditi per le politiche draconiane del presidente americano Donald Trump in materia di immigrazione, che prevedono di strappare le persone dalle strade e di deportarle senza un regolare processo. Ma il decennale giro di vite dell’Unione europea sui migranti africani irregolari che – in fuga da conflitti, disastri climatici e povertà – tentano di raggiungere l’Europa via mare su imbarcazioni inconsistenti è altrettanto spaventoso.

Peggio ancora, la Commissione europea cerca di raddoppiare questo approccio: la proposta trapelata per il prossimo ciclo di bilancio a lungo termine chiede di vincolare gli aiuti per lo sviluppo dei paesi africani al raggiungimento di obiettivi di riduzione della migrazione.

Gli africani costituiscono una quota piuttosto ampia dei migranti irregolari dell’Ue, con i paesi dell’Africa occidentale e centrale che rappresentano circa un terzo degli arrivi nella prima metà del 2024. Almeno 11 milioni di migranti di origine africana risiedono in Europa – più del doppio di quelli che vivono in Asia e Nord America – dove incrementano la forza lavoro e alleviano le pressioni economiche causate dal rapido invecchiamento della popolazione locale.

Respingimenti violenti

Molti europei considerano, però, i migranti irregolari come una minaccia per la sicurezza, criminalizzando il loro ingresso e facendo di loro il capro espiatorio di problemi sociali più ampi. Dopo che milioni di rifugiati siriani, afghani e iracheni si sono riversati nel blocco nel 2015-16, l’Ue ha iniziato a rafforzare la “Fortezza Europa”. Alcuni paesi, tra cui Grecia, Ungheria, Polonia e Slovenia, hanno costruito recinzioni alle frontiere esterne, mentre altri, come Germania e Paesi Bassi, hanno reintrodotto i controlli alle frontiere.

Gli sforzi per rendere sicuro il blocco hanno incluso violenti respingimenti di rifugiati e migranti alle frontiere esterne – una violazione del diritto internazionale dei diritti umani – e partnership con paesi terzi per contenere i flussi. Secondo Amnesty international, la politica di esternalizzazione dell’Ue, unita all’ostilità di Italia e Malta nei confronti delle navi di soccorso, è stata responsabile di 721 morti di migranti nel Mediterraneo tra giugno e luglio 2018.

Più di recente diverse organizzazioni di soccorso europee hanno in parte imputato la morte di 3.000 persone nel Mediterraneo nel 2023 a un decreto dell’Ue emanato quell’anno che limitava fortemente la loro capacità di risposta.

Esiste un netto divario tra il modo in cui i governi europei e africani vedono la questione. Dalla Svezia alla Polonia, dall’Italia alla Germania, i partiti populisti di estrema destra hanno guadagnato popolarità alimentando il sentimento anti-immigrati, che ha spinto molti politici europei mainstream ad abbracciare politiche xenofobe.

Al contrario, i governi africani si oppongono in larga misura al rimpatrio forzato dei migranti da parte dell’Ue, per ragioni sia umanitarie che economiche. I migranti africani sono una fonte vitale di rimesse: nel 2022 hanno inviato 100 miliardi di dollari, più di quanto il continente abbia ricevuto in aiuti ufficiali allo sviluppo e investimenti diretti esteri messi insieme. Questi governi sono anche pronti a notare che sono loro a sostenere il peso della migrazione africana: degli oltre 45 milioni di persone sfollate con la forza in Africa lo scorso anno, 34,5 milioni sono rimaste nei loro paesi.

Naturalmente, questo non esime i governi africani dalla responsabilità delle loro azioni: la cattiva governance, l’esclusione politica e i fallimenti nello sviluppo hanno contribuito all’ondata migratoria. La mancanza di opportunità economiche, in particolare, ha costretto molti giovani africani – il continente ha la popolazione più giovane del mondo, con il 70 per cento dell’Africa subsahariana sotto i 30 anni – a fuggire verso paesi più ricchi.

La durezza europea

Ma invece di usare la sua forza economica per sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro in Africa, l’Ue ha versato 500 milioni di euro (585 milioni di dollari) nel suo Migration Partnership Framework del 2016, un nuovo modo di impegnarsi con i paesi di origine per ridurre la migrazione. I partenariati risultanti con Etiopia, Mali, Niger, Nigeria e Senegal hanno subordinato gli aiuti allo sviluppo agli obiettivi migratori.

Questo duro approccio - in particolare l’ossessione dell’Ue di negoziare il rimpatrio forzato dei migranti africani e di spingere i propri interessi - non è riuscito ad arginare il flusso di persone, ha alienato i governi africani e ha minato i principi dei diritti umani e dello sviluppo del blocco. Ora la Commissione punta a rafforzare questa struttura di incentivi negativi e ad applicarla in modo più ampio.

Certo, gli arrivi complessivi di migranti nell’Ue sono diminuiti di circa il 20 per cento nei primi cinque mesi del 2025. Ma questo calo è arrivato dopo anni di abusi dei diritti umani da parte dei paesi terzi partner dell’Ue, che sono stati effettivamente corrotti per rallentare il movimento delle persone.

Nel 2024 la Corte dei conti europea ha criticato il Fondo fiduciario d’emergenza per l’Africa, pari a 5 miliardi di euro, per non aver affrontato i rischi per i diritti umani legati al subappalto della politica migratoria a regimi autocratici in Tunisia, Egitto e Libia. Nello stesso anno più di 2.000 migranti africani sono morti mentre cercavano di raggiungere l’Europa.

Gli orrori libici

Il comportamento di questi regimi è riprovevole. La guardia costiera libica ha sottoposto i migranti africani a «orrori inimmaginabili»: violenze sessuali, torture, detenzioni arbitrarie, percosse e schiavitù. Le forze di sicurezza tunisine hanno violentato donne, picchiato bambini, scaricato altri nel deserto e, secondo quanto riferito, hanno collaborato con i contrabbandieri.

L’anno scorso, un rapporto interno trapelato del Servizio europeo per l’azione esterna ha avvertito che continuare a sostenere la Tunisia, che ha attuato una dura repressione del dissenso, avrebbe danneggiato la reputazione dell’Ue.

La crudeltà mostrata all’interno del blocco non è meno scioccante. Frontex, l’agenzia per il controllo delle frontiere dell’Ue, sarebbe stata coinvolta nella copertura di centinaia di respingimenti illegali nel Mar Egeo. Le guardie di frontiera polacche hanno costretto i migranti a tornare in Bielorussia, dove sono stati picchiati e violentati. L’anno scorso tre adolescenti egiziani sono morti assiderati dopo che gli agenti bulgari avrebbero ostacolato il loro salvataggio vicino al confine turco.

Molti richiedenti asilo sudanesi continuano a essere detenuti illegalmente nelle carceri greche.

Approccio disumano

L’approccio attuale dell’Ue è inefficace e disumano; la sua proposta di usare gli aiuti esteri come bastone lo è ancora di più. Per affrontare la fonte della migrazione africana, i policy-maker europei devono capire perché i giovani intraprendono questo pericoloso viaggio. Un rapporto del 2019 del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, basato su interviste a 1.970 migranti africani provenienti da 39 nazioni, condotte in 13 Stati membri dell’Ue, ha rilevato che in genere avevano un livello di istruzione superiore alla media dei loro paesi d’origine e che vi avevano svolto un lavoro stabile.

Ma solo il 38 per cento ha dichiarato di aver guadagnato abbastanza «per tirare avanti. Non potendo realizzare le proprie ambizioni in Africa e dovendo affrontare guerre e repressioni, questi giovani hanno guardato all’Europa per trovare opportunità e sicurezza.

Per ridurre la migrazione dall’Africa è necessario contribuire generosamente al suo sviluppo, non finanziare paesi terzi – molti dei quali governati da regimi repressivi – per irrigidire le frontiere con ogni mezzo. L’Ue ha scelto cinicamente quest’ultimo approccio, erodendo la sua posizione morale. Se vuole essere rappresentato come una forza globale per il bene dopo il ritiro dell’America dalla scena mondiale, il blocco deve perseguire politiche migratorie che riflettano l’umanità nella sua interezza, piuttosto che gli interessi personali.

Traduzione Simona Polverino

Adekeye Adebajo, professore e ricercatore senior presso il Centre for the Advancement of Scholarship dell’Università di Pretoria, ha fatto parte delle missioni Onu in Sudafrica, Sahara occidentale e Iraq.

