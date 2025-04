Ad alcuni l’immagine di Donald Trump e Volodymyr Zelensky seduti uno di fronte all’altro nella basilica di San Pietro ha richiamato una confessione, con il presidente americano prete accigliato e quello ucraino, forse, penitente esitante. Non evoca qualcosa di così preciso l’altra immagine iconica di questi giorni, quella che potremmo chiamare “foto dei volenterosi”, dove si ritrae la stretta di mano fra Zelensky e Keir Starmer sotto gli occhi di Emmanuel Macron e Trump.

Ma la postura fisica e l’atmosfera di consorteria maschili sono piuttosto palpabili. L’assenza di Giorgia Meloni da questa foto rende ancora più schiacciante ed evidente quest’atmosfera. Se non esserci è stata un’occasione persa, come detto da molti, anche su questo livello simbolico la presidente del Consiglio donna che abbiamo non ha rappresentato un passo di emancipazione – o forse è stata semplicemente sconfitta dalla predominanza simbolica del maschile, anche nella politica, che questa foto mette potentemente in scena.

Zelensky conserva anche qui la sua aria a metà fra il timido e lo spavaldo, la stessa miscela di sfrontatezza e delicatezza vista nel famoso, e infame, video alla Casa Bianca. Quella mistura di esitazione e sfrontatezza che porta alle risse più improvvise, fra maschi giovani. Trump esibisce il suo cipiglio di fabbrica, quello che ha inaugurato il secondo mandato e che sembra non voler più abbandonare. Starmer ha la posa più delicata, un sorriso quasi sbarazzino, leggero, sembra il meno contratto dei quattro. Macron, che si vede di tre quarti e da dietro, è però il più eloquente. Non ne vediamo tutto il viso, ne possiamo solo intuire l’espressione del volto.

Ma quello che dice tutto è la sua mano, contratta, dura, sulla spalla di Zelensky. È il gesto di chi sembra dire: «Ecco, stringetevi la mano, ecco, rientro anch’io nella partita, dopo che Trump ha voluto un colloquio solitario con Zelensky. Ecco, ti presento il mio amico ucraino, garantisco per lui e garantisco per noi, per la coalizione dei volenterosi, per il quartetto che porterà la pace in Ucraina».

Lo sguardo maschile

E naturalmente può darsi che la ricostruzione che sto facendo dell’atmosfera di questa foto sia essa stessa catturata e prodotta da parzialità maschile. Questa foto evoca lo sguardo maschile sul mondo nel momento stesso in cui lo mette in scena, rappresentando i maschi potenti come ce li aspettiamo: sodali fra loro, intenti a fare e disfare la pace e la guerra, tanto garanti della forza pacifica quanto responsabili della forza distruttiva. Forse quello che vi percepisco è frutto del mio personale sguardo maschile – e forse dovremmo fare un’analisi dello sguardo maschile sui maschi, un’analisi di come ci vediamo fra noi, oltre che un’analisi dello sguardo maschile nelle rappresentazioni iconografiche della politica.

Sarebbe stata possibile questa posa, le due teste chinate di Starmer e Zelensky, i due sguardi dall’alto di Trump e Macron, l’atmosfera, appunto, di consorteria garante, paterna e paternalistica, che si respira, se a comparire nell’immagine ci fossero state delle donne? L’assenza di Meloni da questa foto è stata abbondantemente commentata.

Ma se per una volta restiamo sulla superficie vediamo molto altro. Vediamo appunto la recita della maschilità, la mascolinità che domina ancora il mondo ufficiale, la politica, le sorti di tutti – maschi e femmine.

Vediamo l’assenza di un qualsiasi contraltare a questa mascolinità piuttosto tipica. In questa, come in altre foto ufficiali, non ci sono maschi atipici – e chissà poi che cosa sono i maschi atipici: maschi decostruiti, maschi senza la divisa d’ordinanza delle grisaglie e dei doppi petti, maschi che non si atteggiano a leader? E non ci sono donne.

Vincitrici e sconfitte

Come sarebbe stata Meloni in questo quartetto? È difficile immaginarlo. Che l’elezione di Meloni a presidente del Consiglio sia stata non si capisce se una vittoria di Pirro o una ennesima sconfitta dell’emancipazione femminile e del femminismo è stato detto più volte. Non sappiamo se, nonostante il suo conservatorismo su questi temi, avrebbe mitigato l’aria da sodalizio mascolino della foto – e forse dei negoziati.

Ma si può dire che questa come le altre è stata un’occasione perduta, forse a un livello anche più ampio e duraturo di quanto possa essere il fatto che il nostro governo sia o meno influente sui negoziati di pace che speriamo si stiano svolgendo. La pace e la guerra rimangono inevitabilmente un affare interno a sodalizi di maschi alfa tipici. La novità di Meloni come leader donna è un abbaglio, qui come altrove.

