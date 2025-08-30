Questa settimana sono fioccati i buoni consigli dati alle donne per non finire esposte, a loro insaputa, su quelle pagine pornografiche di cui si è tanto parlato. Il consiglio principale che gira è: «Donne! Non pubblicate più foto su internet! Se poi finiscono nei siti porno, non lamentatevi!»

Mi piace chi pubblica foto di sé sui social, soprattutto se lo fa per raccontare il proprio corpo, anche poco vestito. Per mostrare e forse sondare qualcosa. Sono da sempre affezionata all’idea che le persone maggiorenni, e in special modo le donne o altre categorie storicamente schiave dello sguardo altrui, rappresentino sé stesse come desiderano, e si mostrino nei luoghi che desiderano. Abbigliate, poco abbigliate, nude. Sui social e nella realtà.

Nella misura in cui mostriamo noi stessi, e non coinvolgiamo gli altri, meno che mai i bambini, nella misura in cui siamo insomma “azionisti” di quello che mostriamo, trovo sia interessante farlo. Penso che debba esistere questa opportunità, e penso che chi la coglie non sia da criticare, ma da rispettare.

Una foto che mi piace sempre è l’autoritratto incinta della fotografa statunitense Diane Arbus. È del 1945. Lei allo specchio, in mutande, a seno nudo, con la pancia. La macchina fotografica è sul treppiede, accanto. Sensualità, maternità, lavoro creativo. Ci sono varie ragioni per cui è un’immagine indimenticabile. Non le spiegherò, se volete cercatela.

Le opere di Arbus

Quell’immagine è a disposizione di tutti, anche di chi voglia degradarne il senso, così come è a disposizione di tutti l’opera complessiva di Diane Arbus, un’opera che ci racconta come lei sia stata sempre acutamente consapevole delle conseguenze. Del fatto che l’immagine umana porta con sé una vulnerabilità ineludibile. Non solo per l’esposizione, ma perché la fotografia svela identità, appartenenze, marginalità. E tuttavia serve.

I suoi soggetti preferiti non erano quelli che la fotografia ufficiale del suo tempo celebrava. Erano spogliarelliste, nudisti, persone con disabilità, famiglie di periferia, artisti da luna park. Arbus infrangeva due convenzioni: quella che stabiliva cosa fosse un soggetto degno di essere ritratto, e quella che imponeva una distanza di sicurezza tra fotografo e fotografato.

Era affascinata sia da chi stava cercando di costruirsi un’identità alternativa, sia da chi era intrappolato in un’uniforme sociale che non dava più protezione né conforto. La vulnerabilità sta proprio in questa tensione: ognuno di noi è, in qualche misura, sospeso tra il desiderio di mostrarsi con sincerità e la prigione di una forma imposta.

Perché ho pensato ad Arbus? Come sempre accade dopo un periodo di intenso dibattito pubblico, questa settimana fioccano i buoni consigli dati alle donne per non finire esposte, a loro insaputa, su quelle pagine pornografiche di cui si è tanto parlato. Il consiglio principale che gira è: «Donne! Non pubblicate più foto su internet! Se poi finiscono nei siti porno, non lamentatevi!»

Come se fosse risolutivo. Come se non avessimo visto che le foto che finiscono su certe piattaforme non sono tutte sensuali e auto pubblicate, ma sono spesso rubate da contesti privati (rapporti di coppia), o pubbliche e persino seriose (puoi finire su un sito anche con uno scatto legato alla tua professione politica), o ancora ordinarie (prendevi il sole). Un tizio ha fotografato le mutande rubate dal borsone della palestra di una collega. «Ragazzi, ecco le sue mutande, ora le rimetto via». Ok.

Il vizio alla base

Tornando al consiglio di non pubblicare foto: a parte non risolvere il problema, è viziato. Sposta la responsabilità dell’abuso su chi lo subisce. È il solito meccanismo: non uscire la sera, non mettere la minigonna. E se ti succede qualcosa, forse è anche colpa tua.

C’è poi l’asimmetria. Gli uomini possono continuare a fare tutto. Nessuno gli dice «non fare». Questo perché le donne non organizzano circuiti in cui prendono foto di uomini ignari e le trasformano in pornografia. (Una mia amica su Facebook ironizzava dicendo che un ipotetico sito “Mio marito” conterrebbe immagini di uomini in pigiama, la mattina, che si grattano il culo con lo sguardo perso nel vuoto).

Alle donne, come sempre, viene chiesto di esercitare autocritica («Hai visto cosa succede a mettere le tue foto?») e autolimitazione («Non metterle, cretina!»). Agli uomini non viene chiesta né autocritica (vabbè, l’abbiamo chiesta, ma tanto quelli che rubano le foto mica la fanno), né autolimitazione.

Io non penso che pubblicare una foto sia un gesto prudente (del resto anche scrivere un post non lo è, una polemica può distruggere una vita professionale). Coltivare la consapevolezza è utile. Ma resta il fatto che mostrarsi può avere un significato personale e – nel tempo – politico. Suggerire di autolimitarsi (invece di combattere la cultura che genera i problemi) ha comunque il retrogusto dell’ingiustizia. Un’ingiustizia inutile, per giunta.

© Riproduzione riservata