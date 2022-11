Ogni mese i migliori fumettisti italiani si cimentano con un tema scelto da Michela “Sonno” Rossi, in un esperimento unico nel panorama editoriale italiano. Il numero di novembre è disponibile da sabato 5 novembre compreso nell’abbonamento di Domani o in edicola

«La violenza fa parte di questo mondo e io sono attratto dall'irrompere della violenza nella vita reale. Non riguarda tizi che ne calano altri dall'alto di elicotteri su treni a tutta velocità o terroristi che fanno un dirottamento o roba simile. La violenza della vita reale è così: ti trovi in un ristorante, un uomo e sua moglie stanno litigando e all'improvviso l'uomo si infuria con lei, prende una forchetta e gliela pianta in faccia. È proprio folle e fumettistico, ma comunque succede: ecco come la vera violenza irrompe irrefrenabile e lacerante all'orizzonte della tua vita quotidiana. Sono interessato all'atto, all'esplosione e alla sua conseguenza», Quentin Tarantino

La violenza genera violenza, la violenza non va mai usata, la violenza è spaventosa, la violenza è la radice di molti traumi. Eppure i canali di informazione ne sono pieni, perché la violenza spaventa ma allo stesso tempo attrae pubblico, è risaputo. La violenza, per alcuni, è addirittura fonte di ispirazione.

Ecco gli artisti di questo numero, in abbonamento e in edicola dal 5 novembre

Editor: Sonno

Fumettista e illustratrice. Nel 2016 partecipa all’antologia La rabbia (Einaudi). Nel 2019 esce il suo primo libro, Anatomy of a sensitive person (Edizioni Fortepressa), mentre nel 2020 per Feltrinelli Comics contribuisce con una storia breve all’antologia Sporchi e subito, a cura di Fumettibrutti. Nel 2021 pubblica Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics). Curatrice di questo speciale dedicato ai fumetti, collabora con Domani. Nel 2022 con "Prima di tutto tocca nascere" (Feltrinelli Comics) ha vinto il Premio Nuovi Talenti al Romics - Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema e games.

Nel 2022, su Domani, è uscito la suo primo fumetto a puntate “La volontà, l’istinto e l’abilità dei nostri sensi”.

Silvia Rocchi vive e lavora a Bologna. Ha all'attivo numerose pubblicazioni con i maggiori editori italiani di fumetto.

Nel 2015 vince il Premio "Nuove Strade" del Festival Comicon di Napoli e nel 2018 il Premio Boscarato del Treviso comics book Festival come miglior "autrice unica" per il fumetto "Brucia" edito da Rizzoli Lizard (2017). Ha collaborato come fumettista e illustratrice con Linus, Il Corriere della Sera, La Stampa, Vice, Goethe Institut, Piemme e molti altri.

Alessandra Rostagnotto classe 1994, lavora come fumettista e graphic designer. Dopo la laurea in Design e Comunicazione visiva al Politecnico di Torino consegue un Master in Illustrazione alla Kingston University di Londra. Ha pubblicato la sua prima graphic novel ‘Discosogni’ per Bao Publishing nel 2022.

Edomassa si occupa di illustrazione, fumetto e scribing.

Ha collaborato negli ultimi sei anni con il Festival della Scienza di Genova come scriber e nei teatri portando lo spettacolo "dove sono le donne" con Michela Murgia.

Collabora come illustratore per The Passenger Magazine di Iperborea.

Fa fumetti su instagram quasi a tempo pieno!

Alice Milani nata a Pisa nel 1986. Ha iniziato a fare fumetti con il collettivo La Trama. Ha pubblicato come autrice unica diverse graphic-novel biografiche, per BeccoGiallo e Feltrinelli Comics. Questa storia nasce dalla collaborazione con ACRA, ong che opera in Ciad da più di 50 anni, battendosi contro le violazioni dei diritti umani e della violenza di genere.

Paolo Cattaneo 1982, quartiere popolare di Coronata, GE), ma vivo a MI.

Nelle mie storie il protagonista è il paesaggio delle periferie, le panchine dei giardinetti marci, i palazzi coi motorini posteggiati: microcosmi increspati di sfumature quasi invisibili dove i miei eroi si muovono con la delicatezza che serve.

Ho pubblicato con Canicola (L’Estate Scorsa, 2015 e Manuelone, 2017), Delebile (Zambesi, disegni di F.Tonetto, 2017) e con Rizzoli Lizard (Non Mi Posso Lamentare, 2019), in Francia con Misma Ed. (L’Etè Dernier, 2019, candidato al Grand Prix del Festival di Angouleme 2020).

Adesso faccio video col cell @audio_on_please.

Serena Schinaia Nata a Taranto ha studiato a Bologna, prima Filosofia Estetica, poi Illustrazione e Linguaggi del Fumetto. I suoi disegni sono apparsi in diverse antologie nazionali e internazionali e ha esposto le sue storie in occasione di importanti festival di fumetto come Bilbolbul e Napoli Comicon. Si destreggia tra illustrazione, fumetto, grafica e animazione e sviluppa progetti che spaziano dall’installazione, alla performance al prodotto editoriale.

Vive e lavora a Roma, dove ha co-fondato uno studio creativo di nome CO-CO.

Anna Zampatti Nasce il 12 marzo 1997 a Sondrio. Ha frequentato a Padova il corso di Illustrazione presso la Scuola Internazionale di Comics. Oltre a disegnare, lavora come Editor di fumetti e libri illustrati per l'infanzia.

Lorenzo Mò nasce in una calda notte d’estate del 1988. Inizia guardare i cartoni animati quando è ancora molto piccolo. Appena scopre che non potrà mai essere uno di loro decide di darci dentro con i fumetti e creare dei personaggi tutti suoi. Ha collaborato con LÖKzine, Canemarcio, Lucha Libre, BComics, Prismo, Sciame, Linus, Frankenstein e Coconino. Una delle cose che gli piace di più è fare lunghe passeggiate in campagna e immaginare storie lunghissime.

Nel 2019 vince il Premio Bartoli e viene candidato al Premio Boscarato come Miglior Opera Prima.

Nel 2020 viene candidato al Premio Micheluzzi come Miglior Opera Prima e Miglior Sceneggiatura.

Isabella Tiveron studia pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia, da sempre lettrice di fumetti, si unisce ai volontari del Treviso Comic Book Festival nel 2016. Nel 2021 disegna la rubrica “Filosofia a fumetti” per la rivista La Chiave di Sophia, nel 2022 è in mostra a Forte Marghera nell’ambito del concorso Artefici del nostro tempo con una storia breve a fumetti: “Miraggio”

Mattia Secci Classe 1997, genovese, collabora dal 2015 con il collettivo di autoproduzioni Bad Moon Rising, realizzando le serie Napalm (2018 – 2021), Panik (2020, ancora in corso) e Belzebay (2022, ancora in corso). Nel 2022 pubblica, su Lupo Alberto #434, la storia “Quel pomeriggio di un giorno da Panik”, scritta in collaborazione con Lorenzo La Neve.

