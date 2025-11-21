LE DIMISSIONI DI FANIZZA

Se il Garante vuole violare la privacy: la dignità salvata da un dirigente

Umberto Rapetto
21 novembre 2025 • 12:15

Il segretario generale si dimette dopo aver chiesto copia di tutte le mail per scovare la fonte di Report. Il direttore dei sistemi informativi si vede costretto a rappresentare l’illegittimità e l’impraticabilità delle operazioni richieste. Cosa racconta questa vicenda del paese in cui viviamo

Le istituzioni non si meritano quel che sta succedendo. Sono figure astratte, è vero, ma non le si può abbinare ad altre figure, diciamo… di palta, che squarciano la credibilità su cui i cittadini pensavano di poter contare. La storia di una Autorità, che – chiamata a tutelare un diritto – è la prima a violarlo con prepotenza, è il peggior referto che possa qualificare lo stato di salute di un Paese e della sua democrazia. Fortunatamente il Paese è fatto anche di persone perbene, di gente che an

Umberto Rapetto

Generale della Guardia di Finanza, già comandante del Gat, nucleo speciale frodi telematiche. Presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali della repubblica di San Marino. Docente universitario, giornalista e scrittore

