Davvero rifiutare la logica bellicista di un continente passato in un battibaleno dal Green New Deal al ReArm Europe significa inchinarsi davanti a Vladimir Putin? Per sottrarsi a questa alternativa, la sinistra italiana può attingere a una grande tradizione intellettuale e politica oggi assente dal dibattito: la teoria militare democratica dell’Ottocento

Davvero l’Europa non ha scelta tra una nuova corsa alle armi e la metamorfosi in un imbelle campeggio di hippie (Giorgia Meloni dixit)? Davvero rifiutare la logica bellicista di un continente passato in un battibaleno dal Green New Deal al ReArm Europe significa inchinarsi davanti a Vladimir Putin? In molti vogliono farcelo credere.

Per sottrarsi a questa alternativa, concepita espressamente per ridicolizzare ogni voce di dissenso, la sinistra italiana può però attingere a una grande tradizione intellettuale e politica oggi assente dal dibattito: la teoria militare democratica dell’Ottocento.

Chi conosce la guerra la evita

Parliamo, tanto per intenderci, di figure del calibro di Carlo Pisacane, Giuseppe Garibaldi e Carlo Cattaneo, che in nessun modo corrispondono alla caricatura che Meloni e la stampa a lei favorevole tratteggiano di chiunque provi oggi a dissentire sulla trasformazione dell’Europa in una grande caserma a cielo aperto.

Uomini di esperienza, temprati nella lotta e abituati a cercare soluzioni concrete, non ostili pregiudizialmente all’uso della forza anche perché consapevoli della dimensione più plumbea della politica e della tendenza degli stati a sopraffarsi vicendevolmente. Realisti dell’ideale, pace perpetua compresa.

Garibaldi e il Memorandum

Si può deridere John Lennon, come Meloni fece anni or sono per il messaggio di armonia universale di Imagine (anche lui un hippie, sicuramente).

Più difficile, nonostante il poncho sgargiante, è adoperare lo stesso tono maramaldo con il Garibaldi del “Memorandum alle potenze d’Europa”, steso nell’ottobre 1860 all’indomani della battaglia del Volturno e non meno radicale negli obiettivi: niente meno che la fine dei confronti armati nel continente europeo (promossa da qualcuno che, notoriamente, quei confronti era abituato a vincerli).

La guerra la teme chi la conosce

La verità è che la guerra la teme soprattutto chi la conosce bene: come i cospiratori italiani che per decenni, in un modo o nell’altro, non avevano fatto che dedicarsi o prepararsi a essa. Una volta risolta la questione nazionale, gli uomini del fronte democratico cominciarono così a impegnarsi affinché i campi di battaglia, che per se stessi non avevano mai temuto, non diventassero anche il destino ineluttabile dei loro figli.

L’obiettivo dichiarato era la pace: lo stesso che sostenevano di perseguire i governi del neonato Regno d’Italia arruolando un esercito che fosse all’altezza di quello dei vicini, fosse pure a costo di imporre alla popolazione tasse inique e particolarmente gravose per i più poveri, come quella, celeberrima, sul macinato. Perché, da allora, un’altra cosa non è cambiata: sono sempre i cittadini comuni a pagare il conto più salato per le corse agli armamenti.

Uomini di guerra, i teorici militari democratici naturalmente non ignoravano la necessità per il giovane Stato italiano di provvedere alla propria difesa. Quello che però rifiutavano – e che ancora oggi rimane la principale differenza tra un approccio di destra e un approccio di sinistra alla questione – era la spirale della mutua deterrenza.

Cattaneo e l’Italia armata

Colui che meglio di ogni altro ha dato forma a questo pensiero è stato probabilmente Cattaneo, anzitutto in un breve, lucidissimo scritto del 1861, L’Italia armata. Davanti a sé il grande federalista aveva gli immensi guasti prodotti in tutta Europa dal proliferare di eserciti sempre più mastodontici. Una ferma lunghissima, che teneva i giovani cittadini lontani dalle famiglie e dal lavoro negli anni più importanti della loro formazione. Spese insostenibili per il bilancio pubblico. Il rischio, all’interno, di nuove avventure bonapartiste, come quella che nel 1852 aveva segnato la fine della Seconda Repubblica francese grazie a «400mila soldati stanziali» e al «telegrafo».

Per Cattaneo non si trattava solo di scongiurare la guerra, ma di evitare una pace armata dai costi sociali irragionevoli: ed è proprio di questo ammonimento che dobbiamo fare tesoro oggi. La soluzione da lui proposta fu dunque una sorta di guardia nazionale, secondo il motto «militi tutti, soldati nessuno».

La formula, desunta dalla tradizione elvetica (ma pensando anche a Machiavelli) è semplice: adozione di un sistema di difesa profondo, radicato nel territorio grazie alla precoce formazione di tutti i cittadini, addestrati dall’infanzia assieme ai giochi e poi esercitati periodicamente, con brevi periodi di ferma da destinare alle manovre più impegnative. Esattamente quanto succede ancora oggi nella confederazione svizzera.

Non si tratta ovviamente di riproporre modelli anacronistici e poco praticabili su base continentale. Il termine chiave qui è «difesa».

Modello elvetico

Un esercito come quello sognato dai teorici militari democratici è infatti in grado di scoraggiare le mire di eventuali invasori, ma incapace di passare all’attacco, ponendo in tal modo le basi per una pace duratura. Non è difficile allora capire per quale motivo l’esercito svizzero sia stato preso a modello da tutti i primi sostenitori del progetto federale europeo: dal nostro Garibaldi al francese Charles Lemonnier.

Non meno importante è tuttavia l’approccio olistico di Cattaneo al problema della guerra. Il “There Is No Alternative” bellicista di oggi si fonda sull’idea che non ci sia che un modo solo di proteggere l’Europa dalle minacce esterne davanti alla ritirata degli Stati Uniti: subordinare l’intero bilancio comunitario alle spese militari, senza badare alle conseguenze, quando, in termini assoluti, l’Europa già oggi spende molto più della Russia in armamenti, anche se lo fa male, per lo scarso coordinamento tra gli Stati.

La perdente pace armata

I teorici militari democratici del Risorgimento sapevano invece che per i cittadini comuni una pace armata come quella che ci preparano Meloni e von der Leyen rappresenta una sconfitta quasi al pari di una guerra. E, se la soluzione ottocentesca – la guardia nazionale – forse non può essere la nostra (in un tempo di sprint ipertecnologici), il loro approccio, che riporta sempre il tema della sicurezza al quadro generale, rimane quello giusto.

Tanto più che, sul fronte opposto, chi oggi sogna un’economia europea trainata dall’industria pesante lo fa proprio perché, in cuor suo, aspira a un preciso modello di società inaccettabile per qualsiasi sinistra, per quanto pallida e disorientata.

L’Europa porcospino

Ascoltare oggi la lezione di Cattaneo & co vuol dire impegnarsi a rendere l’Unione europea inattaccabile. Il che, però, significa trasformarla in un «porcospino», non in un predatore alfa pronto a battersi ad armi pari con un altro predatore alfa (come sperano in molti con l’obiettivo non troppo segreto di rilanciare le fabbriche tedesche in affanno).

Fare sì che risulti “indigeribile” a qualsiasi orso, russo o di altra provenienza (nella loro elementare etologia, le relazioni internazionali favoriscono un proliferare di metafore animali). Niente di meno, ma soprattutto niente di più. Non è un caso che a questa immagine del «porcospino» si richiami oggi la piccola Taiwan per dissuadere la sterminata Cina dalle sue mire espansionistiche.

D’altra parte, non sono state sufficienti alcune migliaia di missili Stinger “a spalla” donati dall’Inghilterra all’Ucraina nel gennaio del 2022 a far fallire il tentativo di occupare Kiev il mese dopo? Anche se per ora “Difesa leggera contro riarmo pesante” rimane solo uno slogan da riempire di contenuti, per l’Europa la sola strada ragionevole è questa. Small is beautiful.

© Riproduzione riservata