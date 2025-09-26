Garlasco, un omicidio diventato feuilleton. Ma la magistratura è già colpevole

true false

I «chissà» sono il problema cruciale del caso Garlasco. Si moltiplicano le domande, si assottigliano le risposte. Una cosa è sicura: o hanno sbagliato i pm che inchiodarono Stasi o gli investigatori di Pavia. E il governo brinda

Non nascondiamoci dietro un dito: il caso Garlasco ormai non è solo un caso giudiziario, sta dentro un contesto politico e sociale ben più ampio. Proviamo a capire la situazione. Una volta un giudice esperto ha detto: «Bisogna amare la verità più di noi stessi». Molti tra magistrati, avvocati e giornalisti ci provano. Certamente non tutti. Inoltre, la cronaca nera e la logica sarebbero fatte per andare a braccetto: nel senso che servono riscontri, indagini e certezze sia per mettere o non mette