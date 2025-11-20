Commenti

«Non dire male del re...», il peccato del consigliere Garofani

Eugenio Mazzarella
20 novembre 2025 • 15:36

Una polemica montata ad arte per disincentivare resistenze ai propri progetti sulla legge elettorale e per l’ennesimo diversivo di massa dai reali problemi del governo con un Paese in difficoltà. Se non fosse grave, una querelle che meriterebbe solo di essere riportata in trattoria, dove è nata

Accusato di un piano contro Meloni, il consigliere Garofani, cattolico, ancorché di sinistra, non ha purtroppo tenuto a mente, a tavola, l’ammonimento di Qohèlet, 10,20: «Non dire male del re neppure con il pensiero/ e nella tua stanza da letto non dire male del potente, / perché un uccello del cielo potrebbe trasportare la tua voce/ e un volatile riferire la tua parola». Roma è piena di uccellacci ed uccellini, e di uccellati di conseguenza. Peccato, perché un peccato di imprudenza a tavola si

Eugenio Mazzarella

Insegna filosofia teoretica all’Università Federico II. È stato preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ateneo friedericiano e deputato al Parlamento nella XVI legislatura. Tra le sue opere Vie d’uscita. L’identità umana come programma stazionario metafisico (Il melangolo, Genova 2004); L’uomo che deve rimanere. La smoralizzazione del mondo (Quodlibet, Macerata 2017); Sacralità e vita (Guida, Napoli 1998); Vita politica valori (Guida, Napoli 2010) e la raccolta di poesie Anima madre (ArtstudioPaparo, Napoli 2015). Con Neri Pozza ha pubblicato Il mondo nell’abisso. Heidegger e i Quaderni neri (2019).

