L’Ue in trappola: si liberi dai fossili e dai ricatti degli autocrati

Sostituire gas russo con quello americano non è la soluzione, né lo è continuare a rendersi ricattabili da paesi in cui la democrazia è violata

Le notizie di questi giorni sulla drammatica difficoltà di arrivare ad un cessate il fuoco tra aggressore Russia e aggredito Ucraina, in particolare dopo il dietrofront sul summit a Budapest e lo storico bilaterale tra Trump e Xi Jinping, rendono manifesta la difficoltà dell’Unione europea di trovare una qualche forma di presenza, se non di protagonismo, nelle sedi che stanno ridefinendo gli equilibri geopolitici internazionali. Da una parte siamo in presenza di un indebolimento sistematico del