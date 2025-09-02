Aveva ragione Bob Dylan: quante volte abbiamo fatto finta di non vedere e non solo a proposito degli orrori della Striscia e dell’Ucraina, ma anche di fronte al massacro dei Rohingya in Myanmar, alle crudeltà della guerra del Congo e del Sudan e delle tante altre morti che avvengono nel mondo per fame, per malattia, per povertà?
Gaza e non solo: quante volte ci volteremo ancora dall’altra parte?
02 settembre 2025 • 20:34
