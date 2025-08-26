La fondazione, sostenuta dagli Stati Uniti e da Israele, è nel mirino delle critiche di un gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni Unite che ne hanno chiesto la cessazione delle attività. Il presidente è il reverendo Johnnie Moore Jr

La natura transnazionale del conflitto israelo-palestinese e l’importanza, simbolica e pratica, delle idee in campo sono ben rappresentate da quella che è, sempre di più, un’istituzione chiave nella Striscia di Gaza, ovvero la Gaza Humanitarian Foundation, a cui è stato dato il compito di distribuire aiuti alimentari alla popolazione palestinese.

La fondazione, sostenuta dagli Stati Uniti e da Israele, è di recente caduta nel mirino delle critiche di un gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni Unite che, con una dichiarazione congiunta dello scorso 5 agosto, ne hanno chiesto la cessazione delle attività in quanto «il coinvolgimento di intelligence israeliana, contractor statunitensi e ambigue entità non governative sottolinea l’urgente necessità di un solido controllo internazionale e azione sotto l’egida delle Nazioni Unite».

Il ruolo della fondazione

La centralità del ruolo della fondazione appare essere una conferma della sempre più importante influenza del sionismo cristiano, ovvero della credenza teologica secondo cui il ritorno del popolo ebraico nella Terra Santa e la fondazione dello Stato di Israele costituiscono l’adempimento di profezie bibliche.

La sostituzione degli organismi delle Nazioni Unite con la fondazione appare in linea con la visione teologica del sionismo cristiano che vede nelle Nazioni Unite il precursore o l’embrione di un futuro governo mondiale, vera e propria infrastruttura politica che l’Anticristo potrà utilizzare per consolidare il suo potere sulla Terra.

In questa prospettiva, l’Anticristo utilizzerà queste istituzioni per perseguitare Israele e i credenti. La figura del reverendo Johnnie Moore Jr., presidente esecutivo della fondazione, mette in risalto il crescente ruolo delle idee del sionismo cristiano. Moore Jr. è una figura di spicco del mondo evangelical statunitense, espressione della classe dirigente che alcune istituzioni come la Liberty University hanno saputo formare nel corso degli anni.

Tale università fu fondata dal reverendo Jerry Falwell, una delle figure chiave della destra religiosa americana. È proprio in tale istituzione che Moore Jr. ha iniziato la sua carriera arrivando a diventare uno stretto collaboratore e assistente di Jerry Falwell. Questo legame è molto importante per capire il profilo ideologico dell’attuale presidente esecutivo della Gaza Humanitarian Foundation in quanto la Liberty University rappresenta un bastione del conversatorismo evangelical e del sionismo cristiano.

Durante la campagna elettorale del 2016 Moore Jr. è stato il co-chair del board degli evangelical che hanno appoggiato la corsa alla presidenza di Donald Trump e in questo suo ruolo è stato particolarmente influente nella scelta statunitense di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato d’Israele che ha determinato lo spostamento della sede dell’ambasciata da Tel Aviv.

Moore jr. ha avuto inoltre incarichi presso la U.S. Commission on International Religious Freedom e, tra le altre cose, nel mondo delle relazioni pubbliche. Tale figura appare essere particolarmente importante in quanto l’influenza del sionismo cristiano si traduce spesso in un incrollabile sostegno politico allo stato israeliano e, in alcuni casi, a cause come quella degli insediamenti dei coloni.

L’ascesa di Moore Jr

Per i sionisti cristiani tale adempimento è considerato un obbligo di natura divina. La formazione e l’ascesa di Moore Jr. all’interno di questo contesto ideologico sono fondamentali per comprendere il suo operato e alcune delle forze in campo in questo scontro transnazionale che, per alcuni attori, assume toni apocalittici.

La nomina di Moore Jr. alla guida della Gaza Humanitarian Foundation può essere allora vista come un’ulteriore conferma della sempre più rilevante influenza del sionismo cristiano e della destra religiosa statunitense oltre i confini americani nel contesto di un’agenda sempre più globale e polarizzante.

A tal proposito è rilevante sottolineare come lo scorso mese di marzo, nel contesto di un incontro avvenuto in Giordania con il re Abd Allāh II di Giordania, Mons. William Shomali, Vicario patriarcale per Gerusalemme e la Palestina, ha ribadito la contrarietà della Chiesa Cattolica a qualsiasi interpretazione che miri ad individuare un «diritto biblico» di Israele ai territori contestati così come promosso dal sionismo cristiano. Le idee, anche in questo caso, hanno conseguenze a volte importanti quanto i fattori materiali che influenzano determinate scelte politiche.

