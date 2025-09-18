L’immenso dolore dell’essere ebrei al tempo di Gaza

true false

Il 7 ottobre 2023, data della strage perpetrata da Hamas nel sud di Israele, ha costituito una ferita profonda nella coscienza non solo israeliana, ma ebraica. Si è parlato della più sanguinosa strage di ebrei dalla Seconda guerra mondiale, circa 1.200 vittime in un giorno. Ma che cosa rappresenta per la coscienza ebraica - non solo per quella israeliana - la successiva risposta politica e militare dello Stato di Israele ai danni dei palestinesi? Questa risposta, o ritorsione, dura ormai da quas