I vertici israeliani ci informano che, con l’azione bellica intrapresa contro l’Iran, la Striscia passa in secondo piano. Davvero dobbiamo rassegnarci all’idea che l’agenda – e la nostra attenzione - la impongono quelli che passano di guerra in guerra? Eppure la strage non scompare di colpo, né risulta che Hamas sia sradicata. Anzi

Dobbiamo rassegnarci all’idea che l’agenda la impongono quelli che passano di guerra in guerra e che il mondo vi si acconci? I vertici israeliani ci informano che, con l’azione intrapresa contro l’Iran, Gaza passa in secondo piano. Testualmente. Considerando i crimini lì commessi, si è tentati di considerarla una buona notizia. Ma temo che la si debba leggere diversamente: la mattanza procede, ma si fa conto che scemi l’attenzione del mondo già clamorosamente tardiva. Sia lecito un piccolo promemoria.

Nessuno sa dire con sicurezza se Hamas sia stata sradicata. Vi è più del sospetto che le vittime e le distruzioni, la violenza e l’odio accumulati possano semmai fare risorgere Hamas ancor più vivo e feroce. Magari sotto altro nome. Difficile non concludere che il terrorismo sia da battere semmai con azioni chirurgiche, delle quali un tempo gli israeliani, con la loro celebrata intelligence, erano considerati maestri, e non con azioni che sterminano civili, radendo al suolo case, scuole, ospedali; deportando un popolo, affamandolo e - estremo limite - sparando su chi si accalca per attingere cibo dai convogli, forniti con il contagocce e gestiti da contractor.

Circa la disputa semantica sul concetto di genocidio due sole chiose: 1) più del “nome” conta la “cosa” ovvero la realtà: stragi di massa di civili, fame, pulizia etnica, occupazione illegale di territori altrui come la Cisgiordania. Lasciamo agli studiosi e ai tribunali, tipo la Corte penale internazionale, di stabilire se ricorrano gli estremi del genocidio quale definito dalle convenzioni internazionali; 2) in ogni caso, questo va detto, l'eventuale appropriatezza della definizione di genocidio non autorizza a cancellare l'unicità della Shoah. Ma nella storia di genocidi ve ne sono stati altri. Non è necessario, sbagliando, assimilare Gaza alla Shoah.

In tema di paragoni - insisto: impropri - con la Shoah qualcuno ha notato però una differenza. Non tutti allora, mentre si consumava l’Olocausto, erano informati adeguatamente sui termini della sua inaudita portata. Molte cose si appresero più avanti. Oggi la comunità internazionale tutta, nonostante a Gaza sia impedito l'accesso dei media internazionali (con 230 giornalisti locali uccisi), non può dire di non essere a conoscenza di ciò che accade. Il che acuisce le nostre comuni responsabilità di contemporanei.

Come negare che Israele rischi il proprio suicidio (come afferma Anna Foa), che il virus dell'antisemitismo dilaghi proprio a causa dei crimini perpetrati dai suoi attuali governanti? È quasi universale la condanna della politica di Benjamin Netanyahu, così pure sappiamo che larghi settori di opinione in Israele gli si oppongono e tuttavia ci si chiede come sia possibile che egli sia ancora lì alla guida del governo da diciassette anni (con una breve interruzione). Evidentemente intestare le responsabilità tutte e solo a Netanyahu sarebbe esorcistico.

Quali le ragioni della manifesta pavidità del governo italiano, del suo vile silenzio ai limiti della complicità? Due in sintesi: il vassallaggio a Donald Trump, che magari non ama Netanyahu ma di sicuro non può e non vuole mollarlo (dagli aiuti militari ai veti Usa alle risoluzioni in sede Onu sino all’azione contro l’Iran cui in origine Trump si era detto contrario salvo poi celebrarne l’efficacia); nonché il complesso della destra post-missina rispetto ai suoi antenati. Non esattamente amici della comunità ebraica.

A fronte della strage degli innocenti, non bastano le parole timide e reticenti, si richiedono fatti e decisioni, che il nostro governo si rifiuta di porre: stop alla fornitura di armi, revoca degli accordi commerciali Ue, riconoscimento dello Stato palestinese.

Sul governo si è detto. In settori dell’opposizione, difetta il senso delle (s)proporzioni tra la tragedia in corso e le angustie dei propri distinguo politici che hanno condotto all’autolesionismo di due diverse iniziative. Una di piazza, l’altra nel chiuso di un teatro. Vedremo un bis dei distinguo?

