Il dibattito pubblico su Gaza si sta smuovendo e sta iniziando ad accettare che è in atto un genocidio. La battaglia simbolica – chiamare le cose con il loro nome – deve ancora essere vinta, ma è forse la prima cosa da fare per permettere alla coscienza collettiva di progredire

Il vento sta cambiando. Con estremo, colpevole e imbarazzante ritardo, ma sta cambiando. Dopo anni di coraggiose denunce di pochi e dopo qualche ammissione di importanti voci ebraiche, il discorso pubblico su Gaza ha iniziato a fare i conti con quanto si considerava fino a ieri indicibile.

Gli elementi erano già presenti da tempo, per chi voleva vederli, ma il dibattito pubblico generale rimaneva colpevolmente incastrato in una serie di diktat assoluti che sono stati manipolati abilmente da qualcuno e accettati pigramente da molti: «il termine genocidio può essere usato solo in un caso», «la difesa è legittima», «è colpa di Hamas che non rilascia gli ostaggi», «Israele è l’unica democrazia dell’area», «l’antisemitismo è il male assoluto».

La degenerazione del dibattito pubblico che imperversa in ogni ambito, si è qui cristallizzata in forme di equiparazione deliranti. Di fronte al massacro continuo di migliaia di persone, il problema principale è sembrato (e per molti è ancora) il rischio di antisemitismo apparentemente testimoniato da dubbi bisticci di cronaca.

Il non voler prendere sul serio le immagini che venivano dal campo, ma anche le dichiarazioni di ministri del governo israeliano, ha permesso a tante persone di sentirsi a posto con la coscienza, mettendo sullo stesso piano la morte di migliaia di persone con il rischio eventuale di un problema.

I difensori dell’indifendibile

Non è chiaro se la progressiva presa di coscienza anche di alcune voci moderate, prudenti o soltanto pigre porterà a un miglioramento a breve della situazione, o se servirà soltanto a lavare la coscienza tardiva di chi fiuta il cambio del vento.

Ci sarà sicuramente una parte della politica e della società che continuerà a difendere il governo israeliano a prescindere dallo spostamento (parziale) dell’opinione pubblica: l’ha fatto di fronte al peggio e continuerà a farlo con nuove strategie. Se prima i difensori dell’indifendibile usavano gli argomenti di cui sopra, da ora in poi inizieranno a lamentare la presunta intolleranza di chi denuncia, o a chiedere un generico sostegno a Israele affinché non si spacchi e peggiori le cose.

Oltre a svelare la tragedia in atto, la battaglia discorsiva che forse sta cambiando verso ha mostrato un’altra cosa. Che chiamare le cose con il loro nome è il primo passo per provare a risolverle. Nel dirlo in fondo riconosco di essere caduto nel tranello. Per mesi il dibattito mi pareva impantanato in un circolo vizioso: i pochi insistevano (giustamente) a chiamare “genocidio” la situazione a Gaza, gli altri eccepivano enucleando una serie di condizioni che, secondo loro, non si stavano verificando. Il corpaccione della maggioranza assisteva attonito.

Di fronte a questo blocco discorsivo, pensavo che, per uscire dalla trappola di una diatriba in malafede, avremmo potuto rinunciare a chiamare questa cosa «genocidio»; se, invece, l’avessimo chiamata «sterminio di massa» o «massacro collettivo» non avremmo forse fatto un passo avanti nel discorso? Togliendo dal tavolo un termine controverso che dava gioco alla faziosità, non avremmo potuto riconoscere quanto stava accadendo? E poi «massacro collettivo» non è sufficientemente forte? Non basta dire che migliaia di persone sono state uccise?

Ma mi sbagliavo perché il discorso pubblico ha bisogno di acquisizioni simboliche, di totem e tabù. La battaglia sui nomi delle cose è il modo in cui la coscienza collettiva digerisce la realtà. Quindi, nell’acquisire il fatto che si sta compiendo un genocidio, potremmo anche smettere di usare altri tic verbali fuorvianti e colpevoli.

Ad esempio, non è in atto una «guerra» perché ci sono solo morti civili; i palestinesi non «muoiono» ma sono uccisi. Non è sufficiente dire che si tratta di un massacro collettivo, anche se è sicuramente tale, perché questo malato dibattito pubblico non si accontenta del male. Vuole il male assoluto per poter decidere, infine, di smuovere la propria coscienza.

