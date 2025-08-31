Israele prepara il futuro che Trump e Blair stanno già progettando: centri commerciali, isole artificiali, ristoranti. Tutti i valori reali di quel che resta dell’occidente rappresentati plasticamente in questa nuova città. Una città per ricchi appoggiata su una terra ridotta a un cimitero ed espropriata a quelli che si saranno per miracolo salvati. Il presente e il futuro e la linea che li unisce: si scavano fosse comuni perché siano fondamenta della nuova città della nostra vergogna
Sulle macerie di Gaza sta nascendo la nostra città della vergogna
31 agosto 2025 • 19:03
Israele prepara il futuro che Trump e Blair stanno già progettando: centri commerciali, isole artificiali, ristoranti. Tutti i valori reali di quel che resta dell’occidente rappresentati plasticamente in questa nuova città. Una città per ricchi appoggiata su una terra ridotta a un cimitero ed espropriata a quelli che si saranno per miracolo salvati. Il presente e il futuro e la linea che li unisce: si scavano fosse comuni perché siano fondamenta della nuova città della nostra vergogna