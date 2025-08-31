Israele prepara il futuro che Trump e Blair stanno già progettando: centri commerciali, isole artificiali, ristoranti. Tutti i valori reali di quel che resta dell’occidente rappresentati plasticamente in questa nuova città. Una città per ricchi appoggiata su una terra ridotta a un cimitero ed espropriata a quelli che si saranno per miracolo salvati. Il presente e il futuro e la linea che li unisce: si scavano fosse comuni perché siano fondamenta della nuova città della nostra vergogna

In tempi così, scrivere periodicamente di ciò che accade è esercizio doloroso. L’ho pensato anche l’altro giorno. I carri armati israeliani cominciavano ad avanzare verso Gaza City, non rispettando nemmeno i luoghi di culto (ma perché dovrebbero rispettare i luoghi di culto se non sono capaci di vedere il sacro nemmeno nei corpi nudi e affamati? Mi stupisco che nessuno si scandalizzi per questa pianificata “uccisione del sacro” che Israele sta mettendo in atto di fronte agli occhi del mondo).

Mentre tutto ciò accadeva, è arrivata la notizia dell’incontro tra Donald Trump e Tony Blair. Un bagno di realtà, a ben vedere. Non è più la provocazione di Trump con la complicità dell’Ia. Sono trascorsi sei mesi da quel video che ci scandalizzò così tanto. In questi sei mesi l’assedio si è trasformato in invasione e la provocazione in progetto reale. E noi, a quanto pare, siamo molto bravi a indignarci per le provocazioni, mentre siamo meno interessati alla realtà.

Una città per ricchi

Trump e Blair preparano un Dopoguerra occidentalissimo: centri commerciali, isole artificiali, ristoranti. Ieri il Washington Post ha pubblicato in esclusiva un documento, che è stato portato all’attenzione del presidente Usa, e che contiene il progetto per costruire la «riviera del Medio Oriente». Ricchezza, soprattutto ricchezza (a occhio, sembra un posto immaginato da Flavio Briatore e Daniela Santanchè). Tutti i valori reali di quel che resta dell’Occidente rappresentati plasticamente in questa nuova città.

Una città per ricchi appoggiata su una terra ridotta a un cimitero ed espropriata a quelli che si saranno per miracolo salvati. Il presente e il futuro e la linea che li unisce: si scavano fosse comuni perché siano fondamenta della nuova città del lusso.

Sono tante le città che nella sua storia l’Occidente ha edificato sopra i cimiteri. Solo la scorsa settimana ho evocato la categoria di colonizzazione, per dire che stiamo precipitosamente tornando all’origine predatoria e genocidaria della modernità.

Sono bastati pochi giorni per capire che la colonizzazione dell’Occidente desertificato di valori e di trascendenza è molto peggio del colonialismo delle origini. Non vogliamo nemmeno più evangelizzare e non abbiamo più verità da esportare. Non si possono servire due padroni, e infatti nessuno serve più Dio e tutti i nostri sforzi sono volti a edificare la nuova Gomorra, la città dedita all’idolatria. Non cerchiamo più pretesti spirituali per celare la nostra avarizia e il nostro desiderio di depredare e possedere tutto ciò che è di altri solo per poterlo sfruttare.

Due maschere

Molti analisti hanno giustamente sottolineato la reputazione caricaturale dei due protagonisti. Uno che domina il mondo con la sua spietata improvvisazione, l’altro che viene ancora ricompensato dal capitalismo per aver portato a termine il lavoro più sporco di tutti: dare il colpo di grazie alla sinistra storica.

Tutto sommato il fatto che nella sua fondazione abbia una consulenza anche Matteo Renzi è nell’ordine delle cose: il capitale non dimentica chi ha contribuito a ridimensionare il (relativo) controllo che esercitavano le democrazie.

Ma sinceramente anche loro sono comparse, nient’altro che due maschere di un tempo osceno. In cui se qualcuno non vuole uno stato, la via che intraprende è sterminare un popolo. In effetti è un argomento inconfutabile: il modo più sicuro per scongiurare la nascita di uno stato che non si vuole è eliminarne l’intero popolo. Tanto da questa parte del mondo avremo sempre quelli che continueranno a dire che il popolo che rischia di essere sterminato è quello di Israele.

Oppure che «non è il momento» del riconoscimento dello stato palestinese (più passano le settimane più quell’argomento utilizzato da Giorgia Meloni mi pare soltanto un esercizio di malafede. Perché Meloni sapeva benissimo quello che non possiamo non sapere tutti: che questo è l’ultimo disperato momento per avere quel riconoscimento).

La nostra vergogna

Ecco, non so se sia più osceno osservare due uomini il cui mestiere è da sempre quello di fare il lavoro sporco o ascoltare coloro che argomentano ancora sostenendo che bisogna opporsi al rischio reale della «Palestina dal fiume al mare».

Cosa si può rispondere ormai? Mentre i carri armati hanno invaso quel po' di territorio non ancora occupato e il mare di Gaza è già un progetto avanzato di Waterfront del nostro Occidente trionfante? Che diranno tra poco, quando quei progetti saranno messi in pratica e accadrà quello che tutti sappiamo che accadrà: lo sterminio del popolo di Gaza e la realizzazione messianica e totalitaria della Grande Israele? È un tempo doloroso il nostro, anche per questo: perché non diranno niente e nessuno chiamerà a giudizio coloro che potevano fare o dire qualcosa. Negheranno semplicemente l’evidenza del reale. La linea che unisce il presente e il futuro, un assedio diventato invasione e una provocazione diventata progetto: edificare la città della nostra vergogna.

