Bernard Lown (1921-2021) è stato un cardiologo americano, famoso per avere messo a punto il defibrillatore e per aver contribuito alla nascita delle unità coronariche. Quello che lo ha reso noto anche al di fuori del mondo medico è stato però il premio Nobel per la pace, assegnato nel 1985 all’organizzazione International Physicians for the Prevention of Nuclear War che Lown aveva fondato con un piccolo gruppo di accademici.

Al di là del tema specifico, l’impegno di Lown ha affermato con forza che il compito della medicina non è solo quello di curare le persone malate, ma anche quello di denunciare, e quando possibile di prevenire, ogni situazione che possa causare sofferenza fisica, psichica o sociale (un concetto peraltro già presente nella definizione di salute proposta dall’Oms nel 1948).

C’è un altro tema, il cambiamento climatico, intorno al quale si sono aggregati medici, università e società scientifiche. Anche in questo caso, non si tratta solo di formare i medici e le istituzioni sanitarie ad affrontare i problemi di salute legati al riscaldamento globale, ma anche di schierarsi con fermezza contro ogni scelta che favorisce un fenomeno il cui impatto sulla salute dell’umanità è oramai innegabile e sotto gli occhi di tutti.

È a questo punto difficile capire perché molte istituzioni mediche e associazioni di professionisti della salute siano fino a oggi rimaste in silenzio o abbiano tenuto un atteggiamento di estrema cautela nel denunciare i massacri di Gaza. C’è infatti un aspetto che accomuna lo sterminio dei palestinesi alla guerra nucleare e alla crisi climatica: lo strisciante tentativo di normalizzazione di questi fenomeni. Si è parlato di “nucleare tattico” in Ucraina come di una ipotesi possibile perché non necessariamente destinata a portare alla catastrofe planetaria.

Crescono i distinguo sull’ambiente, da difendere certo, ma non a costo di intaccare lo sviluppo industriale e i consumi. Infine, Israele sta sdoganando l’idea che la soppressione calcolata e metodica di una popolazione civile sia qualcosa che “si può fare”, senza che questo sollevi unanime indignazione.

In questi giorni sta circolando una lettera, già firmata da centinaia di accademici e operatori della salute, che richiama le istituzioni che li rappresentano a una presa di posizione forte ed esplicita. Ci ricorda, tra l’altro, che l’attesa di vita alla nascita a Gaza è diminuita di circa 35 anni nel 2024, passando da 75,5 a soli 40,5 anni. Se confermato, questo dato non avrebbe precedenti storici recenti, nemmeno durante il genocidio ruandese del 1994.

È altrettanto tremendo il fatto che Gaza ha la più alta percentuale di bambini amputati al mondo e che, secondo uno studio sui bambini che hanno vissuto il conflitto, il 49 per cento desiderava morire, il 96 per cento credeva che la propria morte fosse imminente. Infine, secondo l’Oms, l’esercito israeliano ha effettuato 720 attacchi contro obiettivi sanitari nella Striscia (125 strutture sanitarie, 34 ospedali e 186 ambulanze). Medici senza frontiere stima che in questi attacchi siano morti circa 1.400 operatori sanitari, oltre a un numero certamente superiore di malati che le strutture bombardate ospitavano.

Inutile proseguire, perché le cifre di questa carneficina ci vengono ripetute ogni giorno come litanie alle quali la reiterazione toglie progressivamente significato. È invece più importante soffermarsi sulle richieste che i firmatari del documento fanno alle istituzioni e alle associazioni mediche italiane e del mondo che includono il riconoscimento del genocidio, la richiesta di un cessate il fuoco immediato e di un accesso umanitario illimitato, il riconoscimento della responsabilità legale per crimini di guerra di Israele e la libertà di parola, studio, e ricerca per tutti coloro che si occupano delle conseguenze sanitarie, psicologiche, mediche, socio-politiche ed economiche del genocidio a Gaza

Esprimere la propria preoccupazione o la propria indignazione personale, non è più sufficiente. Criticare il governo perché non prende posizioni abbastanza nette è un’ipocrisia se poi si fa la stessa cosa all’interno delle categorie e delle associazioni che ci rappresentano. Per non esporsi, per rispettare il pensiero di tutti, per non rischiare ritorsioni. Oggi, chi dedica la propria vita professionale a difendere la salute e a lottare contro la sofferenza umana deve prendere esempio da Lown e fare sentire alta la propria voce. In tempi di atrocità, il silenzio non è mai neutrale.

