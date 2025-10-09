in piazza per gaza

Perché gli Lgbtq+ difendono i palestinesi. L’arcobaleno non può mai legittimare la violenza

Pietro TuranoVicepresidente Arcigay Roma
09 ottobre 2025 • 19:58Aggiornato, 09 ottobre 2025 • 20:07

Molte persone si sono stupite per la partecipazione delle associazioni Lgbtqia+ alla manifestazione nazionale per la Palestina. L’argomento è che in territori come quello palestinese le persone queer non sono ben viste, mentre Israele è una democrazia che tutela i diritti delle persone gay, lesbiche, trans. Ma il diritto di un popolo a esistere non dovrebbe mai dipendere da quanto sia accettabile quella comunità al nostro sguardo privilegiato

Molte persone si sono stupite per la partecipazione delle associazioni Lgbtqia+ alla manifestazione nazionale per la Palestina e per la bandiera palestinese disegnata nella locandina del FortyQueer Fest, il festival che si è svolto a Roma per i 40 anni di Arcigay e che ha visto la partecipazione di Patrick Zaki e della Global Sumud Flotilla nell’ambito di un panel intitolato Free free Palestine. L’argomento avanzato dalle stesse persone Lgbtqia+ e non solo, di fronte a questo posizionamento, è c

Pietro Turano è attore, autore e attivista LGBTQIA+, nato a Roma nel 1997. Ha interpretato Filippo Sava nel cast di "SKAM Italia" su Netflix ed è autore nonché voce del Podcast "Eclissi" e del format teatrale "Eclissi Talk". Parallelamente alla carriera di attore e autore, Pietro è un attivista impegnato per i diritti delle persone LGBTQIA+ in qualità di Vice Presidente di Arcigay Roma e consigliere nazionale di Arcigav. Inoltre è parte dello Staff di Lazio Pride ed è stato Portavoce di Gay Center / Gay Help Line. Dal 2021 ha collaborato con testate nazionali come La Repubblica e L'Espresso, scrivendo di diritti e cultura, mentre dal 2024 è curatore del festival FR*CINEMA di Roma. Ha ricevuto il Premio CIDU per i diritti umani dal gruppo interministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

