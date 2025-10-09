Perché gli Lgbtq+ difendono i palestinesi. L’arcobaleno non può mai legittimare la violenza

true false

Molte persone si sono stupite per la partecipazione delle associazioni Lgbtqia+ alla manifestazione nazionale per la Palestina. L’argomento è che in territori come quello palestinese le persone queer non sono ben viste, mentre Israele è una democrazia che tutela i diritti delle persone gay, lesbiche, trans. Ma il diritto di un popolo a esistere non dovrebbe mai dipendere da quanto sia accettabile quella comunità al nostro sguardo privilegiato

Molte persone si sono stupite per la partecipazione delle associazioni Lgbtqia+ alla manifestazione nazionale per la Palestina e per la bandiera palestinese disegnata nella locandina del FortyQueer Fest, il festival che si è svolto a Roma per i 40 anni di Arcigay e che ha visto la partecipazione di Patrick Zaki e della Global Sumud Flotilla nell’ambito di un panel intitolato Free free Palestine. L’argomento avanzato dalle stesse persone Lgbtqia+ e non solo, di fronte a questo posizionamento, è c