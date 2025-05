Le cose vanno chiamate con il loro nome. Sempre. È quello che, smascherando le molte, troppe, autocensure occidentali, diventate nel tempo pavide complicità, fa Yair Golan, già vice capo di stato maggiore delle forze armate, oggi leader di una piccola formazione di quel che resta della sinistra israeliana. Golan attacca il governo di estrema destra di Netanyahu affermando che condurrà Israele a diventare uno stato paria come il Sudafrica dell’apartheid, perché «un paese sano non combatte i civili, non uccide i bambini per hobby». Parole forti, che, ovviamente, hanno condotto il premier a accusarlo di incitamento contro lo Stato di Israele e di antisemitismo.

Un disagio, quello che levita di fronte a quanto succede a Gaza, che comincia finalmente a farsi largo anche nelle cancellerie occidentali. Impensabili, sino a qualche settimana fa, posizioni come quella di Francia, Gran Bretagna e Canada, che sottolineano le «azioni scandalose» di Israele o la volontà Ue di riesaminare gli accordi di associazione. Scelte che, secondo il governo israeliano, riflettono una «totale incomprensione» della realtà con il quale il paese si confronta e «incoraggiano» Hamas.

E qui è il punto: ogni critica al governo israeliano – si badi bene, non allo Stato di Israele – è parificata, oltre che all’antisemitismo, all’appoggio a Hamas. Un anatema ricattatorio, e interdittivo, che non ha alcun fondamento. La denuncia delle scelte del governo Netanyahu, può, infatti, convivere con la condanna, altrettanto drastica, di Hamas, le cui responsabilità, dall’attacco del 7 ottobre sino alla decisione di immolare sull’altare della propria intransigente linea politica una popolazione civile trasformata in capro sacrificale, sono evidenti.

Il rifiuto dello slogan uno stato «dal fiume al mare» va, dunque, di pari passo con quello, speculare, «dal mare al fiume». Almeno in quanti si ostinano tenacemente a perseguire il sempre più fragile obiettivo «due popoli, due stati». Certo, esso resta poco più che una speranza di fronte alla politica del fatto compiuto israeliano – mentre rioccupa la Striscia e incoraggia “l’esodo volontario” dei gazawi, Netanyahu e i suoi sodali preparano l’annessione di buona parte dei Territori della già colonizzata West Bank – ma la fine del sostegno acritico a Tel Aviv è essenziale per poter solo pensare di tornare a discutere della fine del conflitto e del futuro assetto dell’area.

Per questo le, pur tardive, prese di posizione di alcuni paesi occidentali – ma non dell’ambigua, trumpdevota, Italia – sono importanti. E per questo occorre essere chiari. Come, del resto, fa lo stesso Netanyahu, che consente l’ingresso a Gaza di limitati aiuti alimentari, non perché consideri eticamente improponibile lasciare alla fame la popolazione stremata, ma perché constata come andare sino in fondo «isolerebbe» Israele, privandolo della possibilità di proseguire la «missione sino alla vittoria»: esito che, secondo il premier israeliano, per essere davvero tale, dovrebbe comportare anche la distruzione manu militari del nucleare iraniano.

La realtà è che il suo governo vorrebbe i palestinesi fuori da Gaza: in una logica di pulizia etnica che, per la sua stessa storia, Israele dovrebbe aborrire. Ma per il trio Netanyahu-Smotrich-Ben Gvir, simili considerazioni etiche valgono poco o nulla. Il premier ha nella guerra infinita la sola chance di restare al potere; quanto ai suoi ministri messianici, sono decisi a sacrificare tutto, anche gli ostaggi, a una concezione attivistica della Redenzione che presuppone il possesso dell’intera Terra d’Israele biblica.

Una visione del mondo che mette a rischio non solo le alleanze internazionali, ma la stessa democrazia di Israele, sottoposta a radicali torsioni dall’ossessione etnoreligiosa dell’estrema destra. Di fronte a un simile scenario, continuare a tacere sarebbe non solo vile, ma anche controproducente per quel che resta dell’Occidente.

