I paragoni che vengono fatti fra quel che accade nella Striscia e la strage in Bosnia sembrano alquanto impropri, viste le enormi differenze fra i due eventi e la presenza, in Israele, di una vasta opposizione alla guerra di Netanyahu. Punto in comune? Sono entrambi un massacro di civili. Casomai, certi accostamenti sembrano rientrare perfettamente nel quadro delle attuali guerre ibride

Era inevitabile che nell’anniversario della strage di Srebrenica emergesse il paragone con Gaza, per me del tutto fuorviante. I due massacri, perché certamente di questo si tratta anche a Gaza, si distinguono anzitutto per le modalità.

Il 6 luglio 1995 le forze serbo-bosniache iniziarono un’offensiva militare e circondarono la città di Srebrenica, che, dopo cinque giorni di assedio, cadde in mano serba, con il generale Ratko Mladić che annunciò la «liberazione» del territorio. I civili si erano rifugiati nella base Onu di Potočari. Mladić promise evacuazioni “umanitarie”, ma donne, bambini e anziani furono caricati su autobus e deportati (principalmente a Tuzla, in territorio controllato dai musulmani).

Uomini e ragazzi dai 12 ai 77 anni furono separati con la scusa di controlli sui «criminali di guerra». Consci del proprio destino, gli uomini che non furono direttamente convogliati verso i siti di esecuzione nella zona sotto controllo serbo tra Srebrenica, Bratunac e Zvornik tentarono di raggiungere Tuzla attraverso i monti, formando una colonna di circa 10.000-15.000 persone, che i serbi bombardarono. Solo 3-4000 di loro raggiunsero la città.

Alla fine, il bilancio stimato dell’eccidio è di 8.372 morti. Nulla di simile si vede, per fortuna, nel già tragico scenario di Gaza, dove si vede, piuttosto, un esercito che non ha alcun controllo di un territorio, che insegue i propri errori cercando di rimediare con la classica toppa peggiore del buco (vedi la Gaza humanitarian foundation) e che combatte ancora un nemico inestirpabile con le sole armi, impegnato a boicottare ogni suo piano d’azione anche sparando sul popolo che ha mandato scientemente al martirio.

Vista la coscienza critica ancora ben presente nel mondo ebraico, è poi facile, seguendo la versione giornalistica del "ho tanti amici ebrei”, trovare lo studioso che confermi la propria immagine, naturalmente decontestualizzato dalla sua storia culturale e dal dibattito interno al proprio campo di studi. Facile, poi, dire che anche i serbi rifiutavano le accuse di genocidio, ma che dire della convenienza di un’associazione criminale come Hamas all’attuale narrazione?

Di ogni episodio ci sono sempre due versioni: una Idf e una di Hamas. Si sceglie in base a schieramenti e basta. Ma c’è un punto che segna un solco incolmabile fra Gaza e Srebrenica: al di là di chi l’ha iniziata, la guerra sarebbe potuta finire subito arrendendosi e riconsegnando gli ostaggi, non era così per i bosgnacchi. Qui ci sono due leadership che prosperano sul conflitto.

La cosa insostenibile è, però, il parallelo fra la società civile serba di allora e quella israeliana di oggi. È stato citato un sondaggio di Haaretz secondo cui l’80 per cento della popolazione israeliana appoggerebbe un progetto di pulizia etnica dei palestinesi.

Non si dice, però, che il Corriere della Sera, che lo assumeva senza minimamente analizzarne i parametri, ha già ospitato una replica del noto demografo israeliano Sergio Della Pergola, che sottolineava come la consultazione sia stata fatta su un campione ultra-ristretto che, secondo i parametri scientifici, non può fare statistica, come ha dovuto ammettere lo stesso Haaretz. Non basta, il quotidiano israeliano ha ammesso modalità volte a stimolare risposte estreme.

Perché queste notizie non vengono riferite? Perché non vengono dati i sondaggi veri che fotografano una realtà totalmente diversa? La narrazione sul conflitto è ormai talmente orientata da recepire in toto la velina quotidiana di Hamas, nonostante la smentita da parte di quotidiani internazionali di notizie da loro stessi pubblicate dovrebbe invitare alla prudenza. Invece si rafforza quella cronaca con fonti introvabili, iperboli e accostamenti con altri eventi storici che assomigliano a ricostruzioni narrative che cavalcano l’emotività del momento.

Non sarò io a edulcorare la realtà israeliana, dove l’accusa di traditore della patria è dietro l’angolo, ma è questa: in Serbia c’erano 500 persone che protestavano contro il governo? In Israele decine di migliaia ogni settimana. Trovatemi uno scenario di guerra in cui i cittadini organizzano marce per portare aiuti umanitari ai propri nemici. Dove sfilano a centinaia con le foto dei bambini dei nemici uccisi. Dove esiste un quotidiano come Haaretz che se fosse in Ucraina, non dico in Russia, il direttore sarebbe arrestato.

Infine c’è una piccola differenza fra il 1998 ed il 2025: internet. Dal 2014 infinite le pubblicazioni sul concetto di guerra ibrida. Il processo di nazificazione di Israele di arabo-sovietica memoria avvenuto anche in questo trentennale della strage di Srebrenica non è altro che un proiettile in quel fronte di guerra che è l’informazione. Poi c’è chi lavora per la pace.

