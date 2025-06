Siamo stati a Montesole, domenica 15 giugno, alla marcia promossa sotto il titolo “Save Gaza”. L’urgenza di quella salita a Montesole era la chiamata di fronte a un catastrofe, che non è una guerra, non è una crisi: siamo di fronte a una fossa comune dell’umanità.

Può aiutare tutti noi a fare piazza pulita per qualche istante di tutta la complessità che ci lascia attoniti e inutili e inerti, lo scegliere il punto da cui partire, il più urgente, il più essenziale, il più eclatante, cioè la vita stessa e la sua profanazione.

Oggi il governo di un paese che si chiama Israele sta scrivendo con le proprie scelte (rivendicate) una delle pagine di disumanità più orribili dai tempi dello sterminio nazista. È necessario scomodare orrori così immani del passato perché si sta costruendo un unicum mostruoso della storia, oggi, nella terra di Palestina.

Tornante dell’umanità

Questo governo criminale non è tutto Israele. Ma in nome e per conto di esso e del suo popolo ha portato la sua operazione militare oltre ogni confine lecito e sopportabile dalla coscienza umana. Nemmeno questo governo la chiama guerra, e ha ragione: questa non è una guerra contro Hamas. Questa è diventata una operazione contro il popolo palestinese e la sua terra. a furia di bombe, macerie, assassinii, fame, sete, malattie.

È una realtà che tutto il mondo deve accettare per quella che è. Genocidio è una parola che il mondo deve assumere in tutta la sua portata. La dobbiamo tutti seriamente assumere e ragionare con tutti gli ebrei di coscienza e volontà, di cui immaginiamo (o forse auspichiamo) il travaglio, in tutto il mondo.

Questa emergenza, questo tornante dell’umanità ha un disperato bisogno degli ebrei dalla parte dell’umanità. Ecco perché l’antisemitismo non c’entra niente. Riportiamo le vittime al centro della nostra azione morale, civile, politica.

Oggi le vittime di questa strategia deliberata sono i palestinesi di Gaza, e anche i palestinesi di Cisgordiania, che da decenni subiscono la violenza delle colonie illegali e della occupazione di fatto dell’esercito israeliano.

Vittima contro vittima

Occupiamoci delle vittime. Solo così potremo tornare a parlare insieme dei trucidati del 7 ottobre 2023, e dei rapiti che non sono più tornati e forse mai torneranno. Storie, vite, tragedie che sono quasi scomparse dal dibattito collettivo e dal bagaglio morale dell’opinione pubblica. Una tenaglia di stragi che ha il solo risultato disumano di contrapporre vittima a vittima.

La catastrofe umanitaria della Striscia di Gaza non è un effetto collaterale della guerra che non è una guerra. È l’obiettivo. Ci sarà un tempo breve in cui potremo tornare a ragionare dei motivi, politici e ideologici, di tutto questo, delle responsabilità molto precise, manifeste.

Adesso, non un minuto oltre, dobbiamo farci bastare le parole della Croce rossa internazionale, dell’Onu, di tutti gli organismi internazionali o di tutta la rete globale delle ong per descrivere “l’inferno in terra” di Gaza. Adesso, da quella emorragia a cielo aperto che è la Striscia spillano vite, ogni secondo. Dobbiamo fermare quel sangue.

C’è un’altra emergenza, non meno preoccupante, che riguarda ciò che sta morendo a Gaza insieme a decine di migliaia di civili inermi. Le azioni di questo governo israeliano stanno annientando dalle fondamenta il diritto internazionale. Stanno spazzando via ogni legge scritta, ogni trattato, ogni prassi, ogni deontologia.

A Gaza muoiono i principi di legalità su cui si è fondato il nostro mondo, e diciamolo, il nostro benessere. L’impunità di Israele su ogni fronte è la nuova giurisprudenza che tutti i governi del mondo stanno scrivendo, con la loro inazione. Vale a dire: nessuna giurisprudenza. Nessun diritto.

L’audacia del male

Infine, le rovine della coscienza di fronte alla più medievale delle atrocità: la fame, la disperazione della sopravvivenza che diventano ordigni per un annientamento morale ed esistenziale. È qui che la scienza del genocidio si rivela, nel “domicidio” di una terra non più (mai più?) abitabile, e nella spregevole strategia del blocco degli aiuti, o usati come esche da deportazione.

Viviamo tempi in cui l’audacia del male viene premiata, non soltanto in Medio Oriente. Non esiste soglia che non possa essere varcata, in ciò che rimane del diritto internazionale, e ora anche in quello umanitario. Osare paga. Distruggere il paradigma del lecito e dell’accettabile è sinonimo di vittoria: militare, strategica, elettorale.

E allora, se fosse possibile contrapporre a tutta l’impunita protervia del male non una pari forza spregiudicata, non lo stesso gioco sporco, ma una carica uguale e contraria di audacia? Un arsenale non di ordigni ma di coraggio. Qualcosa che non è mai stato fatto per un bene comune e assoluto, e che invece facciamo lo stesso. Anche se non ci sembra possibile. Anche se non ci sono precedenti. Addirittura, anche se è rischioso.

Osare il bene, con la stessa sfrontatezza con cui si sta osando e perpetrando il male. Abbiamo questa forza? Uscire dallo schema in cui ci siamo imbrigliati (una prassi politica, gli interessi bilaterali ecc.) e da cui con disinvoltura evade ogni nemico della pace, della democrazia, della giustizia, della vita altrui.

Liberiamo un bene temerario, se ne siamo capaci. Facciamolo per quello che urge davvero e prima di ogni considerazione: fermare una immane apocalisse umanitaria. E avremo la forza di ricominciare da lì, dimostrando che sì, si può fare.Eccolo un primissimo passo, da Casa Cervi: scrivere per agire. Dire per muovere. Moto da logos. Ognuno porta quello che può. Noi, un possibile piccolo grande popolo in sintonia col presente e col senso della storia e della giustizia.

* Mirco Zanoni è coordinatore culturale Istituto Alcide Cervi

© Riproduzione riservata