Gli scogli ideologici

Giustizia o libertà. Quegli ostacoli alla patrimoniale

Andrea Lorenzo Capusselaeconomista
25 novembre 2025 • 20:31Aggiornato, 25 novembre 2025 • 20:32

Se un sistema fiscale è diventato regressivo, la prima cosa da fare è tassare di più i ricchissimi. Il rimedio è banale, e ovviamente giusto: eppure non lo applichiamo. Quali ostacoli lo impediscono? Uno, poco visibile, è ideologico: una concezione angusta della libertà

La crisi del 2008 svelò il problema della disuguaglianza e lo impose alla discussione pubblica. Da allora l’idea di tassare di più i ricchi o i ricchissimi è affiorata spesso. Qui vorrei discutere una delle ragioni per le quali generalmente non se n’è fatto nulla. Di recente quell’idea ha preso contorni più precisi grazie al lavoro dell’economista Gabriel Zucman, ottimamente riassunto su Domani da Francesco Saraceno. L’obiettivo è limitato: raddrizzare quei sistemi impositivi – molti, inclusi qu

Per continuare a leggere questo articolo

Andrea Lorenzo Capusselaeconomista

Autore di The Republic of Innovation, Polity, 2025, Declino Italia, Einaudi, 2021, The Political Economy of Italys Decline, Oxford University Press, 2018 (ed. it. Declino. Una storia italiana, Luiss University Press, 2019), e State-Building in Kosovo, Bloomsbury, 2015.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE