Giustizia o libertà. Quegli ostacoli alla patrimoniale

Se un sistema fiscale è diventato regressivo, la prima cosa da fare è tassare di più i ricchissimi. Il rimedio è banale, e ovviamente giusto: eppure non lo applichiamo. Quali ostacoli lo impediscono? Uno, poco visibile, è ideologico: una concezione angusta della libertà
La crisi del 2008 svelò il problema della disuguaglianza e lo impose alla discussione pubblica. Da allora l’idea di tassare di più i ricchi o i ricchissimi è affiorata spesso. Qui vorrei discutere una delle ragioni per le quali generalmente non se n’è fatto nulla. Di recente quell’idea ha preso contorni più precisi grazie al lavoro dell’economista Gabriel Zucman, ottimamente riassunto su Domani da Francesco Saraceno. L’obiettivo è limitato: raddrizzare quei sistemi impositivi – molti, inclusi qu