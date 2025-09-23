l’intervento

Giustizia, un referendum per fermare la controriforma

La ministra della Famiglia Eugenia Roccella, il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ed il ministro della Giustizia Carlo Nordio festeggiano il risultato del voto finale del disegno di legge costituzionale sulla riforma della magistratura per la separazione della carriere
Gianni Cuperlodeputato Pd
23 settembre 2025 • 19:58

Il più sincero allarme verso la riforma voluta dal governo Meloni nasce dalla convinzione che essa muova in direzione opposta a quanto auspicato dalle più complete teorie del diritto. Alla fine, però, su tutto ciò saranno gli italiani a esprimersi in una consultazione che ci vedrà impegnati per arginare la logica muscolare che ha visto questa maggioranza manomettere pezzi della carta costituzionale

Tra le immagini indecorose della legislatura rimarrà un viceministro alla Giustizia impiantato da ore sui banchi del governo che celebra la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri agitando i pugni come un adolescente allo stadio. Si dirà, poco male, in fondo c’è di peggio. Ma quella gazzarra inscenata da scranni che dovrebbero astenersi dall’alzare il sopracciglio, qualcosa ha confermato di una destra ubriaca di sé. Per le opposizioni era stato imbarazzante ripetere concetti

Gianni Cuperlodeputato Pd

Deputato del Partito Democratico dal 2006 al 2018, attualmente è membro della Direzione Nazionale del partito. È stato l'ultimo segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana e il primo della Sinistra giovanile.

