Commenti

Gli Usa e il Medio Oriente, la strategia non è cambiata

Davide Assael
10 ottobre 2025 • 20:17Aggiornato, 10 ottobre 2025 • 21:03

Al netto dell’approccio affaristico dell’attuale amministrazione americana, il piano proposto per far cessare la guerra a Gaza pare in continuità con gli interessi strategici Usa già affermati dal predecessore del tycoon. Ed è un percorso iniziato almeno trent’anni fa

Le rivendicazioni espresse dall’ex segretario di Stato Antony Blinken riguardo il piano Usa con cui si sta tentando di porre fine alla guerra di Gaza (decisivo l’assenso di Hamas al proprio disarmo) ci inducono a riflettere su continuità e discontinuità fra le visioni mediorientali delle ultime due amministrazioni americane, che vedo scaldano gli animi di chi è attivo sui social network, la vox populi del nostro tempo. Riflessione non centrale rispetto alla portata rivoluzionaria del quadro che

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Assael

Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE