La stretta di mano di Trump e Von der Leyen che sancisce l’accordo sui dazi rappresenta una “simbolica del potere” che ha ormai divorziato dalla “simbolica della democrazia”. Non solo perché quell’accordo che riguarda tutti avviene dentro un golf club privato, delegittimando l’idea che le istituzioni siano luoghi di tutti e non di uno solo. Ma anche perché i due protagonisti rappresentano una contraddizione mortale della democrazia: da un lato la disintermediazione del populismo e d’altro lato la mediazione senza popolo delle classi dirigenti europee.

In questi giorni sono stati molti – e tutti critici – i commenti al cosiddetto accordo sui dazi, annunciato da Von Der Layen e Trump da una dimora scozzese privata del magnate americano. Ecco, quel poco che si può aggiungere riguarda probabilmente una “simbolica del potere” che sembra avere ormai divorziato definitivamente dalla “simbolica della democrazia”.

Qualcuno dirà che il primo a sdoganare le location private come spazi di accordi pubblici e internazionali sia stato Berlusconi. Tutti ricordiamo con un misto di vergogna e divertimento la visita in Sardegna di Putin.

Eppure, quando si trattava di eventi internazionali e ufficiali, il cavaliere teneva soprattutto a ostentare la sua occupazione degli spazi tradizionalmente istituzionali. I luoghi prescelti facevano parte del suo disperato tentativo di essere riconosciuto come statista al servizio delle Istituzioni e non come mediocre politico al servizio dei propri interessi economici e giudiziari.

Lui

Trump ha invece preso di mira la sostituzione dei luoghi istituzionali con i propri luoghi privati. Non vuole semplicemente occupare il luogo del potere, vuole che si identifichi con la sua persona, con la sua proprietà. Letteralmente, egli non “vuole prendere il posto” della democrazia, vuole “metterla da parte”.

Tutti quei posti che nell’immaginario politico rimangono di tutti sono ora messi da parte per dar luogo all’identificazione tra istituzione e impero privato.

Lo spazio delle istituzioni è oggi letteralmente un esclusivo golf club o una dimora in cui vale la legge del padrone di casa, in cui si celebra sullo sfondo la storia dei propri successi e non la storia della propria nazione. Ecco, la privatizzazione dello spazio istituzionale non è simbolicamente la demolizione dell’idea democratica per cui il potere si esercita dentro uno spazio che non può appartenere a uno solo perché deve appartenere a tutti?

Ma non basta. Perché dentro quella magione privata è stata scattata la foto di rito della stretta di mano tra i due protagonisti. Quel fermo immagine è un vero e proprio ritratto del potere e del suo divorzio dalla democrazia. Anche se esteticamente non c’è nulla di più distante dei due protagonisti della foto, insieme incarnano una delle contraddizioni che sta consumando definitivamente le nostre democrazie.

Da un lato, Trump rappresenta la crisi della politica come la fine della disintermediazione. È l’essenza del populismo: il rapporto tra il capo e il suo popolo avviene in forma carismatica e diretta. Che Trump sia la versione estrema di questa dimensione della crisi della politica non c’è dubbio. Ha disintermediato praticamente ogni cosa: ha costretto un intero partito a rinnegare se stesso, ha sostituito i meccanismi secolari della diplomazia e del consenso con le menzogne esibite tramite un social autoprodotto.

Lei

D’altro lato, chi è Von der Leyen? Non si può certo definire una leader populista. Ella sembra essere da sempre disinteressata ai cittadini europei, nonostante le sue scelte abbiano delle conseguenze irreversibili sulle loro vite. Sembra cavalcare l’onda della crisi di credibilità popolare del progetto europeo con la stessa gioia di un surfista. Se la popolarità dell’Europa politica è in crisi da decenni, gli ultimi mesi sembrano tanto una sorta di pietra tombale.

Dal ReArm ai dazi, diciamo che la classe dirigente europea che Von der Leyen rappresenta non sembra proprio interessarsi delle conseguenze delle proprie azioni in termini di consenso popolare. Qualcuno risponderà alla mia domanda ribattendomi che la Presidente della Commissione europea non deve dare conto ai cittadini europei ma ai capi degli Stati grazie ai quali è stata nominata.

A parte il fatto che stavolta è riuscita a scontentare anche loro, questa risposta tutta formale non fa che confermare quella che è la più grave delle mancanze strutturali dell’Europa: il suo strutturale deficit di democrazia.

In questo senso l’Europa sta morendo non per un eccesso di disintermediazione ma per un paradossale eccesso di mediazione. La sua classe politica si muove alla disperata ricerca del riconoscimento dei leaders populisti e degli attori di interessi economici particolari che hanno sostituito il demos, il popolo dei cittadini d’Europa.

Von der Leyen è la rappresentante di una politica in cui la mediazione è così ispessita da aver eretto un muro verso il basso per idolatrare l’alto. A che servono i politici ormai? A scaricare le conseguenze degli interessi di pochi sulle vite disperate di molti. La classe dirigente europea sembra essere utile solo a legittimare questo gigantesco trasferimento unilaterale dall’alto verso il basso di costi e disagi.

È così che la disintermediazione del populismo di Trump e la mediazione senza popolo di Von der Layen si stringono la mano dentro un esclusivo club privato. È anche dentro questa contraddizione che muore la democrazia.

