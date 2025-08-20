Trentaduemila iscritti sono una devastazione psicologica, un’incompetenza esistenziale, una disfatta morale, una catastrofe sociale che divengono crimini e ingiustizie. Meta alla fine ha rimosso la pagina della vergogna. Resta una realtà atroce, capace di nascondersi

Immaginatevi un paese di sessantamila persone circa. In Italia, paesi come Cinisello Balsamo, Savona, Civitavecchia, Agrigento, Viareggio, Gallarate, Pordenone, Vigevano, Portici, Benevento. Paesi con piazze, scuole, uffici, monumenti. Ma anche con famiglie, padri e madri, figli e figlie, professioni, tessuto economico e politico: negozi, studi legali, studi medici, Comune, Prefettura, forze dell’ordine.

Immaginate che metà degli abitanti di questo paese passino il proprio tempo a fotografare parti dei corpi dell’altra metà degli abitanti, all’insaputa di questi ultimi. Poi si scambiano le fotografie, facendo commenti. I commenti partono tutti dalla stessa premessa implicita.

Quei pezzi di corpi sono solo pezzi di carne, caratterizzati soltanto da funzioni, dimensioni, caratteristiche morfologiche: grandi, piccoli, proporzionati, belli, brutti, li si può usare per compiere atti che coinvolgono i corpi di chi fotografa, e possono, talvolta e in certe condizioni di patologia psichica, dare piacere. Immaginate, per finire, che le persone che sono questi corpi vengano vilipese, schernite, immaginate in mille posture servili e subordinate, in questi commenti.

La metà fotografata è fatta di donne. I fotografi che commentano, insultano e oggettificano sono uomini. Questo paese è in Italia. I suoi abitanti potrebbero essere nostri amici, conoscenti, colleghi. Di più: questo paese è nella nostra mente. Talvolta, questo paese è quello che visitiamo tutte le volte che parliamo col vecchio amico del liceo, col collega simpatico, con quelli con cui giochiamo a calcetto. Questo paese è l’evoluzione social della chat del calcetto, che a sua volta era l’evoluzione della chiacchiera all’osteria e al casino. Questo paese è il paese dove il patriarcato è un regime della mente, innanzitutto, e il fascismo un modo di vivere.

Questo paese esiste. Sta su Facebook, è un gruppo chiamato “Mia moglie”, con la violenza dell’aggettivo possessivo, della letteralità e dell’istituzione matrimoniale monogamica disvelata per la sua carica di dominio. Un gruppo social – ieri rimosso da Meta per «violazione delle policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti» – dove ci si scambiavano foto di pezzi di corpi femminili, di mogli, forse, e commenti che vorrebbero essere salaci, e sono invece solo violenti. È un gruppo venuto alla luce in questi giorni, prima denunciato da Carolina Capria, poi da Biancamaria Furci, e ne ha parlato su queste pagine Simone Alliva.

Cosa dovremmo dire noi

I commenti alla scoperta di questo gruppo Facebook sono soprattutto, o esclusivamente, di donne. E già questo è un fatto grave, che si aggiunge alla gravità di quel che avviene nel gruppo.

Sinora i commenti insistono sul sessismo, sulla violazione del consenso, sul fatto che siamo di fronte praticamente a uno stupro virtuale. Si richiama il caso di Gisèle Pélicot. E questo è quello che debbono dire le donne. Ma che cosa dovremmo dire noi, i compatrioti mentali di quella parte del paese che sto descrivendo?

Dovremmo confessare che non è una cosa inaspettata. Dovremmo ricordarci che questa notizia arriva dopo i quattro femminicidi del mese di agosto in Italia – Emilia Nobili (1 agosto), Fatimi Hayat (7 agosto), Tiziana Vinci (13 agosto), Zinoviya Knihnitska (16 agosto). Dovremmo ammettere che trentaduemila iscritti a un gruppo del genere, tanti erano quelli prima che scoppiasse lo scandalo, non possono essere un accadimento inaspettato.

Sono una normalità atroce che si nasconde bene. Sono il fallimento dei maschi capaci solo di reazioni difensive e tic ripetitivi, solo di nascondere il proprio smarrimento di fronte all’esistenza del genere femminile, un nascondimento o una rimozione ottenuti con la riaffermazione ripetitiva e psicotica della parte più becera del maschile patriarcale. Trentaduemila iscritti sono una devastazione psicologica, un’incompetenza esistenziale, una disfatta morale, una catastrofe sociale che divengono crimini e ingiustizie.

La cura dei maschi è diventata una emergenza vera e propria. Il sottile discrimine fra atteggiamenti e azioni, fra mentalità criminale e crimine rischia di venir meno. È compito di ogni maschio, in tutti gli ambiti, bonificare il paese che sta dentro la sua mente e convincersi che non esistono pezzi di corpi, ma persone, intorno a noi.

