Sempre più spesso si pensa che la guerra c’è sempre stata e sempre ci sarà. È inutile farsi illusioni: la guerra farebbe parte della natura intrinsecamente malvagia dell’uomo. Tempo fa in un articolo sul Foglio, l’ex presidente del Senato Marcello Pera ha affermato che a causa del peccato originale l’uomo sarà sempre in guerra, citando un passaggio del De Civitate Dei di Sant’Agostino: «Chiunque spera un bene così grande in questo mondo e su questa terra – la pace – si comporta davvero come uno sciocco».

A parte il fatto che il vescovo di Ippona – almeno secondo le traduzioni più accreditate – non parla di «sciocco», ma di «sapiente insipiente» che non è la stessa cosa, mi pare che sul grande Padre della Chiesa occidentale si faccia un po’ di confusione.

Assistendo all’imminente caduta dell’Impero romano alla fine di un’epoca e all’incerto inizio di un’altra, Agostino ragionava sul senso della storia nella prospettiva di una salvezza escatologica. Contrariamente alla visione ciclica del paganesimo, pensava che il cristianesimo avesse conferito al tempo una dinamica lineare, tendente verso una fine ma anche un fine: l’avvento del Regno di Dio e la salvezza dell’umanità. Oscar Cullmann tanti anni fa lo spiegava mirabilmente: «Poiché il tempo è concepito come una linea continua, vi diviene possibile il realizzarsi progressivo e completo di un piano divino».

In altre parole, per Sant’Agostino e per i cristiani dopo di lui, giustizia e pace sono realtà escatologiche che avranno pieno compimento alla fine dei tempi. O, se si preferisce, sono doni di Dio. Per questo i cristiani pregano per la pace. Ma ai cristiani e agli uomini e alle donne di buona volontà spetta anche il compito di avvicinarvisi con costanza, tenacia e fedeltà, da operatori di pace. Con speranza e perfino ottimismo. Perché l’essenza dell’ottimismo, scriveva Bonhoeffer in un tempo orribile e poco prima di essere giustiziato dal regime nazista «è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tener alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé». Per questo la guerra va fermata e lavorare per la pace è sempre possibile. Anzi, deve essere possibile.

Gli aggettivi

Oggi i leader mondiali e i diplomatici, anziché di pace tout court preferiscono parlare di pace aggiungendovi aggettivi: pace giusta, duratura, equa, imparziale. Altrimenti non sarebbe pace. Come quando si dice che la pace non è assenza di guerra. Andatelo a dire ai 473 milioni di bambini, quasi uno su cinque nel mondo, che vivono in zone di guerra, dei quali 7,5 milioni in Ucraina o 2,2 milioni in Palestina. O ai più di otto milioni di profughi in Sudan. Ma la pace giusta, come detto, è quella di Dio. E poi sgombriamo il campo da un altro equivoco: c’è mai stata nella storia, almeno recente, una pace giusta? Lo fu Versailles, 1919, con l’umiliazione dei paesi sconfitti da cui pochi anni dopo sgorgò il nazifascismo? Lo fu Dayton, 1995, con i complicati equilibri territoriali ed etnici, che non hanno certo bloccato rivendicazioni e pretese? L’elenco è infinito.

La pace è impura, è compromesso. Si fa con i materiali a disposizione della storia, non con le nostre idee di perfezione o di convenienza. È un cammino, ha ricordato il cardinale Matteo Zuppi (che di pace se ne intende, avendo mediato quella in Mozambico ed essendo stato artefice di molte trattative per Sant’Egidio) «e, per giunta, cammino in salita. Occorre una rivoluzione di mentalità per capire che la pace non è un dato, ma una conquista. Non un bene di consumo, ma il prodotto di un impegno». E per farla, come diceva Papa Francesco, c’è bisogno non di intermediari interessati «che fanno sconti ad ambedue le parti per ottenere il loro meritato guadagno». Ma di mediatori «pazienti che spendono tutto quello che hanno per persuadere, ascoltare, avvicinare».

