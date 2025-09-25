Commenti

Hamas è l’alibi perfetto per chi non vuole fare nulla su Gaza

Gigi Riva
25 settembre 2025 • 20:33

Hamas è diventato la parola d’ordine, il talismano, l’alibi perfetto per ogni destra mondiale che sta con Netanyahu e con Donald Trump, per non fare assolutamente nulla, non disturbare il manovratore che sta facendo scempio della Striscia di Gaza e dei suoi abitanti. Riconoscere la Palestina? Eh no, sarebbe un regalo ad Hamas, come a pappagallo ha ripetuto anche Giorgia Meloni, in scia ai suoi punti di riferimento ideologici sovranisti. Ha anche rincarato: la Flotilla? «Pericolosa e irresponsabi

Per continuare a leggere questo articolo

Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE