I cittadini e il pm “più forte”. Quello che la destra non dice

La separazione delle carriere, collocando pm e giudice su piani diversi, mira a far sentire il cittadino più tutelato. Ma come si sentirà il cittadino quando vedrà rafforzata la posizione di un pm che già oggi si avvale della polizia giudiziaria, ne dirige l’attività d’indagine e gode di una discrezionalità di fatto nelle priorità investigative e nelle scelte di esercizio dell’azione penale?