I giovani sono una minoranza, ma in maniera del tutto peculiare

Ma i giovani sono una minoranza di potere, nel senso di un gruppo che qualcuno trova conveniente controllare? Sono un gruppo sociale segnato da un difetto di potere che deriva da un eccesso di proiezioni simboliche
Parlavo con una persona più giovane di me (esco allo scoperto: ho 46 anni). A un certo punto mi ha fatto notare come io stessi assumendo, su una questione culturale, un tono paternalistico. Quel tono del tipo: «È presto, sei giovane, un giorno capirai». La frase che ho detto io in verità era meno stupida di così, o almeno mi piace pensarlo. Ma immaginate fosse così, per brevità. La persona poi mi ha detto: «Mi infastidisco quando si riduce qualcuno alla propria categoria o minoranza di appartene