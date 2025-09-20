I giovani sono una minoranza, ma in maniera del tutto peculiare

true false

Parlavo con una persona più giovane di me (esco allo scoperto: ho 46 anni). A un certo punto mi ha fatto notare come io stessi assumendo, su una questione culturale, un tono paternalistico. Quel tono del tipo: «È presto, sei giovane, un giorno capirai». La frase che ho detto io in verità era meno stupida di così, o almeno mi piace pensarlo. Ma immaginate fosse così, per brevità. La persona poi mi ha detto: «Mi infastidisco quando si riduce qualcuno alla propria categoria o minoranza di appartene