Quando uomini dello stato infedeli hanno ostacolato la verità, in questi ottant’anni, si sono trovati di fronte le associazioni dei parenti delle vittime come quelle di Ustica e di Bologna. O politici democratici, o giornalisti come Andrea Purgatori. Partigiani della Costituzione

Senza Andrea Purgatori, senza la sua scomparsa dolorosa, non ci sarebbero state le parole di Giuliano Amato sulla strage di Ustica. Questa è la prima verità da dire, ne sono stato testimone in una conversazione pubblica, il 6 agosto, a Santa Fiora, all'incontro “Notizie dall'Amiata”.

Cominciammo il dialogo ricordando Purgatori, morto il 19 luglio, e Amato, emozionato, non si fece pregare: «Con Andrea insieme abbiamo cercato la verità su Ustica, insieme ci siamo convinti di un muro di gomma che proteggeva uno dei segreti più portentosi, condiviso da tante persone. C'era la Nato coinvolta. Una forza superiore che fino a oggi, fino a oggi impedisce la verità».

Fino a oggi, fino a oggi. Ieri Amato, ex presidente del Consiglio, ex presidente della Consulta, ha ripetuto a Repubblica una versione nota da tempo. Nella notte del 27 giugno 1980 un missile francese, in un'azione di guerra della Nato, doveva uccidere Gheddafi in volo su un mig sul Mediterraneo, ma il capo libico non c'era, il missile invece cancellò la vita di 81 persone a bordo del Dc-9 Bologna-Palermo.

Un missile a risonanza francese, rivelò nel 2007 l'ex capo dello Stato Francesco Cossiga, presidente del Consiglio nella maledetta estate 1980. Il primo a parlarne era stato, già negli anni Ottanta, un altro socialista, Rino Formica, nel 1980 ministro dei Trasporti, in Parlamento e poi in numerose interviste.

Per esempio a Maurizio Caprara sul Corriere della Sera il 28 giugno 2010: «Conoscevo il generale Saverio Rana, presidente del Registro aeronautico italiano, era stato il pilota di Pietro Nenni, mi disse che il missile era possibile. Mi vergogno a riparlarne ancora, dopo trent'anni». Di anni ne sono passati 43, la vergogna aumenta.

Amato attribuisce a Craxi la soffiata che salvò Gheddafi, ma l'episodio è del 1986, ha corretto il figlio Bobo, il capo libico fu avvisato, è stato Cossiga a rivelarlo, dal generale del Sismi Santovito, iscritto alla P2. Ma la vera novità è il contesto in cui piombano le parole dell'ex premier. «Un clima torbido», mi dice al telefono Formica, a 96 anni l'osservatore più lucido delle cose italiane. «Bisogna partire dalla mistificazione della memoria».

Una resa dei conti con la storia repubblicana. L'estate si è aperta con la memoria calpestata delle 85 vittime della strage di Bologna (2 agosto 1980, un mese dopo Ustica), quando Marcello De Angelis ha negato la matrice neofascista dell'attentato, accertata dai processi. De Angelis si è dimesso dalla regione Lazio, ma non è mai stato ufficialmente sbugiardato da Giorgia Meloni.

Su Ustica, nel comitato che lavora sui documenti di Stato da desecretare (direttiva Renzi/Draghi) il governo Meloni ha di recente inserito Gregory Alergi, delegato dell'associazione per la verità sul disastro di Ustica (AvdaU), di cui fanno parte ex vertici dell'aereonautica che rigettano l'ipotesi del missile. Ustica chiama Bologna, anche nella negazione.

Con la differenza che su Bologna i processi sono conclusi, su Ustica le inchieste sono in corso. Solo un chilometro divide la stazione di Bologna e il museo per la memoria di Ustica, dove è ricostruito il relitto del Dc-9. Centosessantasei vittime legate da un destino orrendo, che si aggiungono a quelle delle altre stragi degli anni Settanta. Il quadro internazionale è in sconvolgimento, come nel 1980. Sul piano interno è in arrivo la riforma del governo Meloni, con il premier eletto direttamente.

Segnerebbe la fine della Repubblica parlamentare, costituzionale, anti-fascista, nata giusto ottant'anni fa, l'8 settembre 1943, quando una parte dello Stato si dileguò, il regime fascista di Salò infangò la Nazione, si prostituì al nazismo, consegnando i prigionieri da fucilare, gli ebrei da deportare, in complicità con i massacri più efferati, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, le fosse Ardeatine.

E un'altra parte di popolo, abbandonato dai vertici, costruì l'embrione della futura Repubblica, con la Resistenza e i partiti democratici. L'otto settembre si è ripetuto più volte in questi ottant'anni, quando uomini dello Stato infedeli hanno ostacolato la verità. Ogni volta si sono trovati di fronte le associazioni dei parenti delle vittime come quelle di Ustica e di Bologna, o politici democratici, o giornalisti come Andrea Purgatori. Partigiani della Costituzione.

