Al di là dei singoli quesiti, si vota su un “quesito implicito” sostanziale ovvero non è il caso di restituire a chi lavora più dignità e diritti? E come non cogliere l’opportunità di contrastare una maggioranza che non rappresenta la maggioranza del paese?

Mi è chiaro che la partita dei referendum si gioca sul quorum. Giova distinguere. Astenersi è legittimo. Così pure ci sta che gli attori politici pratichino la strategia astensionistica mirata a invalidare i referendum.

Ma decisamente irrituale e inopportuno che lo facciano alte cariche istituzionali dalle quali ci si attenderebbero comportamenti ispirati a una doppia esigenza: mostrare una propria relativa terzietà rispetto alla contesa politica e una motivata preoccupazione per il generale trend astensionistico che oggettivamente si configura come indizio e fattore di crisi delle nostre democrazie.

Ma possiamo sorprenderci per Ignazio La Russa? Esiste politico più lontano dalle menzionate sensibilità e dunque più alieno dai requisiti basici dell’alta carica che indegnamente riveste? Ma veniamo al merito dei quesiti. Ai sì e ai no.

I quesiti

La circostanza che i referendum siano cinque e che alcuni di essi attengano a materie complesse non aiuta. Va detto: trattasi di limite immanente allo strumento-referendum e frutto di una certa inflazione nel ricorso ad esso, oggi tecnicamente e legislativamente facilitato dalla possibilità di raccogliere le firme online. Come ha rammentato Gianfranco Pasquino, da gran tempo si conviene che si debba riformare l’istituto, con soglie più alte per le firme (per richiederlo) e più basse per la sua validità.

Semplificando e accorpando per materie, gli oggetti sono sostanzialmente due: cittadinanza e lavoro. È meritoria l’azione di chi, a dispetto della malcelata regia governativa volta ad avvolgere nel silenzio i referendum, si spende per illustrare puntualmente i singoli, diversi quesiti. E tuttavia, forse, comunicativamente, è bene andare alla sostanza di essi e del significato che rivestono nel loro insieme. In questa logica, i sostenitori del sì (tra i quali mi iscrivo) dovrebbero fare leva su quattro motivazioni genuinamente politiche, che trascendono il merito specifico dei quesiti e che fanno premio su di essi.

Il primo lo si è accennato: la partecipazione democratica è un valore in sé, specie in un tempo di dilagante disaffezione e di slittamento verso la delega plebiscitaria al “capo”. Secondo: tutte e cinque le consultazioni possono essere ricondotte a un’unica cifra, quella della espansione dei diritti civili (cittadinanza) e sociali (lavoro). In realtà, più che di espansione si tratta di allineamento o riallineamento per diritti a lungo misconosciuti (ai nuovi italiani) o recentemente compressi. Uno scatto nella qualità del nostro vivere civile, un contributo teso a dare concreta attuazione all’enunciato costituzionale di una Repubblica fondata sul lavoro. Terzo: i quattro attinenti al lavoro, pur tra loro diversi, sono accomunati dalla centratura su sicurezza e precarietà del lavoro.

La posta in gioco

Le pur legittime riserve su questo o quel profilo di questo o quel quesito formale non dovrebbero distrarre dal “quesito implicito” sostanziale – è quasi sempre così nei referendum e nei loro effetti – la cui sostanza può essere condensata nella seguente domanda: dopo la lunga stagione del mito della flessibilità, della deregulation nel mercato del lavoro (la proliferazione delle tipologie contrattuali) e più in genere dello svilimento di esso, non è il caso di adoperarsi per il suo riscatto? Per restituire a chi lavora più dignità e diritti? Per ristabilire un equilibrio meno penalizzante per il lavoro?

Infine, non può sfuggire la portata politica dei referendum per chi si oppone a un governo che, ancorché legittimo, ogni santo giorno dà mostra di ignorare la circostanza di non essere espressione della maggioranza degli italiani. Come non cogliere l’opportunità di contrastare tale distorsione offerta dalla partecipazione ai referendum?

Dovrebbero rifletterci in particolare i malpancisti del Pd, loro sì ancorati al passato, al feticcio del Jobs Act figlio di un’altra èra. Una legge già allora controversa, varata sotto la pressione esterna dell’Europa all’epoca dominata dal dogma dell’austerità, eppure – merita ricordarlo – votata anche da Pierluigi Bersani e compagni, che, pur dissentendo, si uniformarono. In omaggio alla disciplina di partito, che oggi, a parti invertite, sembra non valga più.

